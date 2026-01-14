TSE se prepara para elecciones de 2028 y fortalece "avances democráticos"

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) aseguró hoy que el principal objetivo de esa Alta Corte es preservar y fortalecer los avances alcanzados hasta el momento y que su tarea inmediata es estar preparado para las elecciones del 2028 y así conocer de todos los casos que se presenten.

Aseguró que el Tribunal ha contribuido al fortalecimiento de la democracia, no solo como sistema político, sino también como ideología, impactando de manera directa en el funcionamiento interno de las agrupaciones, movimientos y organizaciones políticas.

Al hablar durante la ofrenda floral en el Altar de la Patria al conmemorarse el décimo cuarto aniversario resaltó que en los últimos cuatro años se han consolidado importantes logros, tanto tangibles como intangibles.

Ofrenda Floral TSE

La ofrenda floral fue depositada en honor a los Padres de la Patria: Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez, como símbolo del compromiso de la Alta Corte con los valores democráticos defendidos por los próceres y la reafirmación de su rol como Tribuna de la Democracia.

La ofrenda floral forma parte de las actividades realizadas del décimo cuarto aniversario que este jueves 15 de enero, el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), magistrado Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, rendirá cuentas al país destacó de su labor durante los últimos cuatro años.

Señaló que las decisiones del Tribunal han sido tomadas en cuenta, de forma progresiva por las organizaciones políticas para implementar cambios internos y adoptar medidas que garanticen el respeto de los derechos de sus simpatizantes.

“En los años posteriores a los procesos electorales anteriores no se registraban conflictos relevantes; sin embargo, en este período el Tribunal ha conocido 54 conflictos internos”, puntualizó el magistrado Camacho.

En cuanto a los retos del Pleno, agregó que la meta principal es continuar fortaleciendo la preparación institucional de cara al próximo proceso electoral, con el propósito de afrontarlo con mayor destreza y eficacia, apoyados en la experiencia acumulada durante procesos anteriores.

La ceremonia estuvo presidida por el magistrado Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, presidente del TSE, junto a los jueces titulares Pedro Pablo Yermenos Forastieri, Fernando Fernández Cruz, Rafaelina Peralta Arias y Lenis Rosángela García; así como los jueces suplentes, Lourdes Teresa Salazar Rodriguez, Juan Bautista Cuevas Medrano, Juan Manuel Garrido Campillo, Freddy Ángel Castro Diaz y Victor Rafael Menieur Mendez; secretario general, directores y encargados de esta Alta Corte.

Durante la ceremonia, el juez presidente del TSE, expresó que, durante estos 14 años el tribunal se ha dedicado a garantizar el pleno respecto al orden democrático, establecido en la Constitución de la República y las leyes.

“Este acto simboliza para todo el equipo del TSE, un testimonio de nuestro compromiso de perseverar en la defensa y el fortalecimiento de la cultura democrática de nuestra República Dominicana, herencia sagrada legada por los grandes héroes que hoy honramos, quienes nos han iluminado a lo largo de la historia y continúan inspirándonos en el presente”, expresó Camacho Hidalgo.

Como parte de la ceremonia en el Parque Independencia la interpretación del Himno Nacional estuvo a cargo de la Banda de Música del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo.

La conmemoración del aniversario abarca varias actividades que resaltan su compromiso con la democracia y el fortalecimiento del sistema electoral dominicano.

Conforme al mandato de la Constitución de la República Dominicana, el Tribunal Superior Electoral, mediante la Ley 29-11, con el mandato de juzgar y decidir de manera definitiva los asuntos contenciosos electorales, las rectificaciones de actas del Estado Civil y cambio de nombre.

El TSE tiene la responsabilidad de conocer y dirimir los conflictos que surjan dentro de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, o entre estos, garantizando siempre el respeto a los principios democráticos y de justicia que rigen la nación.