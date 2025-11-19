Reinician construcción del Liceo Experimental y UASD en Bayaguana tras 10 años de parálisis

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Bayaguana, Monte Plata.-El Gobierno a través de la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE), reinició los trabajos de construcción del Liceo Experimental y la extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en el municipio de Bayaguana en la provincia Monte Plata, obra que llevaba más de 10 años paralizada.

La edificación ubicada en el sector Las Flores, que era esperada desde hace más de una década por la comunidad, fue reanudada por instrucciones del presidente de la República, Luis Abinader, para seguir impulsando el desarrollo educativo, social y económico de la zona.

Durante un recorrido de supervisión por la obra, el director de Infraestructura Escolar, ingeniero Roberto Herrera y el Rector de la UASD, maestro Editrudis Beltrán, constataron el nivel de avance de la edificación y acordaron acelerar los trabajos, para entregar el recinto a mediados del año 2026.

Herrera, precisó que la construcción fue reiniciada por instrucciones del presidente Luis Abinader y el ministro Luis Miguel De Camps, como parte del compromiso del Gobierno con la continuidad de Estado y de priorizar la educación en la provincia Monte Plata y todo el territorio nacional.

La obra que contribuirá a formar a miles de técnicos y profesionales será entregada a mediados de 2026

Mientras, el rector de la UASD, Editrudis Beltrán, resaltó la pronta respuesta del Gobierno en identificar y disponer los recursos necesarios para terminar esa importante obra para la provincia Esmeralda, con la que sumarán cuatro recintos de la academia en Monte Plata.

En tanto, la Gobernadora de la Provincia Monte Plata, Rafaela Javier Gomera, destacó que el presidente Luis Abinader escuchó el clamor de su gente y ha dado respuesta inmediata con la terminación del proyecto, que contribuirá a la formación académica, técnica y profesional de los Bayaguaneros y Monteplateños.

En el recorrido de supervisión donde fueron reanudados los trabajos de construcción de la UASD Bayaguana, también participaron el Alcalde Municipal, Frangel García; Adalgisa Ramírez, encargada de los Liceos Experimentales de la UASD; Francisco Vegazo, asesor del Poder Ejecutivo; Carlos Canela, Coordinador Zonal Higuamo de Infraestructura Escolar; José Vladimir Pimentel, Coordinador Regional de la DIE en la provincia Monte Plata; líderes comunitarios, religiosos entre otros funcionarios de la Academia y de Infraestructura Escolar.