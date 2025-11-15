En el Centro Cultural Banreservas ¡espacio y tiempo de Ada Balcacer!

Publicado por Amable López Meléndez Creado: Actualizado:

Con la excelente exposición “Espacio y tiempo. Homenaje a Ada Balcácer”, el Centro Cultural Banreservas, acredita nuevamente la ecuanimidad de su visión y estrategia programáticas pues, en lo que va de su calendario expositivo del año en curso, ha presentado tres de las cuatro exposiciones que serían con toda seguridad las más pertinentes y las de mayor alcance instructivo del 2025 en Santo Domingo.

Las otras dos, serían “Aquiles Azar. Siempre dibujos”, compuesta por más de 50 dibujos inéditos de Aquiles Azar García (), presentada durante el mes de febrero, y “Homenaje a la Madre Tierra”, compuesta por 29 obras pictóricas de Elsa Núñez (1943), presentada entre los meses de junio y julio. “Espacio y tiempo. Homenaje a Ada Balcácer”, está integrada por una selección de 32 obras pictóricas que abarcan más de seis décadas creativas de Ada Balcácer (1930), procedentes de la colección del Banco de Reservas y de los coleccionistas Juan José Attias Camacho, Eduardo Adams, Marian Mercado Balcácer, Francisco Cruz, Fernando Báez Guerrero y Nancy Tavárez de Báez.

El recorrido museográfico de la muestra se inicia con el fabuloso aperitivo de cinco obras que resultan axiales en la producción global de Ada Balcácer: “Bacá Mujer” (1968); “El Pericón. Bacá.” (1968); “Tatica. Madre África” (1969); “Cabeza de Bacá” (1969) y “Bacá Renacentista ll/Retrato de Jaime Cruz” (1969), representativas de los niveles paroxísticos de síntesis expresiva, efectividad estética y gracia poética que signan su abordaje de las manifestaciones mágico-mitológicas de la cultura popular dominicana.

Magia; mito; ritualidad; ancestría; memoria emocional; historicidad; polisíntesis cultural identitaria; eros y cadencia energética de la naturaleza solar, interracial, hiperplástica e hipermimética de la corporeidad y la subjetividad caribeñas, son algunos de los oasis espirituales de la obsesiva búsqueda ontológica y la espléndida taumaturgia estético-simbólica que materializa Ada Balcácer en su producción de las décadas de 1960, 1970, 1980, 1990 y 2000.

Algunas de las obras de estas décadas que nutren la formidable muestra del CCBR, como “La Chichi Zapote para Mariam” (1968); “Espacio habitado” (1974); “Caligrafía de luz #5” (1987); “El Mundo de Ada Bernal” (1992); “Prisma Solar” (1993); “Marina” (2006); “Memoria de mi identidad” (2007); “Máscara Oriental” (2002) y “The Red Fish” (2008), traslucen el alto vuelo conceptual, los inefables niveles de lucidez imaginativa y la densidad emotiva de la vivencia íntima del Caribe que cala y transfigura Ada Balcácer en su práctica creadora y su universo simbólico.

Curada y museografiada con esmero, rigor profesional y óptimos resultados, por Margarita González Auffant, “Espacio y tiempo. Homenaje a Ada Balcácer” es una muestra que, entre otros asuntos relativos a la vastedad temática y a la efectividad de su iconografía y sus elaboraciones técnicas, estéticas y discursivas, confirma el axiomático el apunte del reconocido curador y crítico del arte dominicano Abil Peralta Agüero, quien ha disparado sin pestañear su ígnea flecha cimarrona, traspasando la borrosa y fatídica página del dribling y el fiasco consubstanciales de la insularidad al apreciar a nuestra respetada y admirada Ada Balcácer en su justa dimensión como “una de las pintoras vivas fundamentales de América”…

"Espacio y tiempo. Homenaje a Ada Balcácer”, permanece abierta hasta el domingo 16 de noviembre en la sala Ada Balcácer del Centro Cultural Banreservas, localizado en la c/. Isabel La Católica #202 de la Ciudad Colonial de Santo Domingo. El horario de visita es de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche. Y los sábados y domingos de 12:00 p. m. a 7:00 p. m.