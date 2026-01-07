Sin rastros
Lo último sobre la desaparición de Brianna Genao en Puerto Plata
La desaparición ha generado gran preocupación en la comunidad y en todo el país, mientras familiares y vecinos reclaman mayor transparencia en las investigaciones
El 31 de diciembre de 2025, la niña Brianna Genao Rosario, de 3 años, desapareció en la comunidad de Barrero, municipio de Imbert, provincia Puerto Plata. Desde entonces, las autoridades han desplegado operativos de búsqueda con drones, unidades caninas y brigadas militares, pero aún no se ha dado con su paradero.
Declaraciones del padre
Carlos Manuel Genao, padre de Brianna, ha ofrecido varias declaraciones a la prensa:
“Yo estaba en mi casa, la niña supuestamente se perdió a las cinco de la tarde, cuando el teléfono sonó era las ocho y media de la noche”, relató, explicando que fue interrogado y que su celular quedó bajo custodia de los investigadores.
Señaló que la madre de Brianna tenía previsto viajar y que él asumiría responsabilidades en el cuidado de la niña.
Denunció que su hija “no se puede perder así por así” y afirmó que fue sustraída por alguien cercano a la familia, pidiendo que se investigue a todos los que tuvieron contacto con ella.
Expresó su frustración porque, a pesar de los días transcurridos, no ha recibido información oficial clara sobre avances en la búsqueda.
Reconoció que fue detenido junto a otras personas como parte de la investigación, pero liberado por falta de pruebas.
Investigación y búsqueda
Las autoridades han interrogado a varias personas y realizado allanamientos en la zona.
Se han desplegado operativos simultáneos en Puerto Plata y comunidades cercanas, con apoyo del Ejército y la Policía Nacional.
Las lluvias recientes complicaron parte de la búsqueda, pero los operativos se reactivaron con mayor intensidad.
A una semana de la desaparición, no hay pistas concluyentes sobre el paradero de Brianna. La familia insiste en que se trató de un secuestro y reclama mayor transparencia y resultados en la investigación.