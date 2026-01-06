"Yo estaba en mi casa”: padre de Brianna Genao Rosario habla tras desaparición de su hija

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La desaparición de la niña Brianna Genao Rosario, ocurrida el pasado 31 de diciembre en la comunidad de Barrero, Puerto Plata, mantiene en tensión a familiares, vecinos y autoridades, mientras las investigaciones avanzan con interrogatorios, allanamientos y detenciones.

Carlos Manuel Genao, padre de la menor, relató que fue interrogado por las autoridades y que su celular quedó bajo custodia de los investigadores. “Yo estaba en mi casa, la niña supuestamente se perdió a las cinco de la tarde, cuando el teléfono sonó era las ocho y media de la noche”, declaró.

El padre explicó que la madre de Brianna tenía previsto viajar y que él asumiría responsabilidades en el cuidado de la niña. “La mamá de la niña iba a viajar, yo me iba a hacer cargo de la leche”, añadió.

Como parte del proceso, la vivienda de la madre de Genao fue allanada, aunque según él, no se encontraron evidencias.

Hasta el momento, cinco personas han sido conducidas a un destacamento policial para fines de investigación: el propio padre, un tío identificado como Reyes Rosario y un tercero conocido como “Popito”, además de otros dos vinculados al entorno familiar. “Habíamos cinco detenidos”, puntualizó Genao.