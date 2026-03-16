Vaguada y frente frío aumentarán las lluvias y el riesgo de inundaciones en República Dominicana

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El frente frío número 32 se acercará a la República Dominicana esta semana, trayendo consigo una vaguada que incrementará las precipitaciones y el potencial de inundaciones repentinas, además de una masa de aire polar que refrescará las condiciones meteorológicas.

La información fue ofrecida por el analista meteorológico Jean Suriel, quien indicó que para el viernes se espera que la vaguada se fortalezca debido a la llegada del frente frío al norte del Caribe.

“Las lluvias aumentarán en la tarde y durante la noche (del viernes). Y para el sábado, el sistema frontal se combinará con los efectos de la vaguada; por la incidencia de ambos fenómenos, se desarrollarán fuertes precipitaciones en gran parte de RD; el potencial de inundaciones repentinas incrementará desde el mediodía”, indicó el experto.

Asimismo, Jean Suriel precisó que será el viernes en la noche cuando se acerquen el frente frío y la masa de aire polar, lo que provocará un descenso de las temperaturas en el territorio dominicano. “El aire polar durará varios días en la región caribeña”, dijo.