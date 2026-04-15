¿Lloverá o no este miércoles? Esto es lo que nos espera

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Una baja presión transitoria se ubicará al norte de Puerto Rico y junto a la vaguada incrementará este miércoles las precipitaciones, con ráfagas de viento más fuertes y descargas eléctricas.

Así lo advirtió el analista meteorológico Jean Suriel a través de su cuenta de Youtube.

“Desde hoy tendremos el desplazamiento de esta vaguada para ubicarse justo al noreste de nuestro país y al norte de Puerto Rico, ya esto será suficiente para elevar la posibilidad de precipitaciones entre moderadas y fuertes desde hoy hasta los próximos de 4 a 5 días”, explicó.

Tanto en la tarde como en la noche se establecerá el potencial de inundaciones urbanas repentinas.

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“Esa vaguada se mantendrá con nosotros las próximas 24 horas al noreste del territorio nacional”, precisó.

Ya para el jueves se espera la influencia directa de la vaguada con abundante humedad marina, incrementando el potencial de aguaceros significativos e inundaciones más importantes en el país: las inundaciones repentinas podrían desarrollarse después del mediodía.

Además de las lluvias, el fenómeno incrementará las ráfagas de viento, las descargas eléctricas y la posibilidad de granizadas en algunas provincias.

Para el viernes, “seguiremos con el panorama meteorológico dominado por la vaguada y los vientos húmedos, por lo que el riesgo de inundaciones, desbordamientos de ríos y cañadas”, dijo.

Además de deslizamientos de tierra será muy elevado en gran parte del territorio dominicano.