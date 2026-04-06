Una vaguada provocará fuertes aguaceros

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para hoy aguaceros fuertes, con tronadas y ráfagas de viento en localidades de las regiones noroeste, norte, noreste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

El organismo que predice las condiciones del tiempo informó, además, que las lluvias iniciarán después del mediodía y que serán provocadas por la incidencia de una vaguada y el viento del sureste.

Meteorología prevé que las provincias más afectadas serán Montecristi, Valverde, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, Elías Piña, La Altagracia y La Romana.

De su lado, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó a 17 las provincias en alerta, por la posibilidad de que ocurran crecidas de ríos, arroyos y cañadas e inundaciones urbanas repentinas.

En alerta amarilla están Monseñor Nouel y San José de Ocoa, mientras que en verde, San Cristóbal, La Vega, Santiago, La Altagracia, Sánchez Ramírez, Espaillat, Monte Plata, Hermanas Mirabal, Duarte, Hato Mayor, Puerto Plata, Samaná, El Seibo, Santo Domingo y el Distrito Nacional.