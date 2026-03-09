Vicepresidenta participa en la clausura de congreso

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

Punta Cana, RD.– La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, exhortó a los productores dominicanos a diversificar los cultivos para poder así aumentar las exportaciones y fortalecer el crecimiento del sector agropecuario.

Peña ofreció esas declaraciones durante su intervención en la clausura del Cuarto Congreso Nacional de Productores Agropecuarios, organizado por la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro).

La vicemandataria destacó la importancia de observar el comportamiento de los mercados internacionales para identificar nuevos productos con potencial de cultivo en el país, lo que permitiría avanzar hacia una agricultura más resiliente y competitiva.

Mientras, el presidente de Confenagro, Wilfredo Cabrera, expresó que esta edición del congreso permitió arribar a conclusiones y compromisos entre el sector productivo y el Gobierno de cara al futuro de la producción agropecuaria dominicana.

“Sin innovación el campo dominicano no avanzaría y, como dice nuestro lema, sin producción no hay nación”, expresó Cabrera.

De si lado, el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, describió el encuentro como una oportunidad para analizar las tendencias actuales del sector, señalando que tanto las autoridades como los productores deben adaptarse a los cambios tecnológicos para mantenerse alineados con las nuevas dinámicas de la producción agrícola.