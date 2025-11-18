En vivo: tercera reunión del CNM para elegir a nuevos jueces en la SCJ y TSE

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En estos momentos se desarrolla la tercera reunión del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), encuentro en el que se celebran las vistas públicas destinadas a seleccionar a los nuevos jueces que integrarán la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Tribunal Superior Electoral (TSE).

Esta tercera sesión en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, contempla la evaluación de otros 21 de los 83 candidatos postulados para ocupar las vacantes en las altas cortes.

Candidatos de este martes 18 de noviembre de 2025: