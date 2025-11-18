Santo Domingo 25ºC / 30ºC
¡Tercera sesión!

En vivo: tercera reunión del CNM para elegir a nuevos jueces en la SCJ y TSE

En estos momentos se desarrolla la tercera reunión del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para elegir a nuevos jueces.

Tercera reunión del CNM.

Tercera reunión del CNM.HOY/Guillermo Burgos

Hoy

En estos momentos se desarrolla la tercera reunión del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), encuentro en el que se celebran las vistas públicas destinadas a seleccionar a los nuevos jueces que integrarán la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Tribunal Superior Electoral (TSE).

Esta tercera sesión en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, contempla la evaluación de otros 21 de los 83 candidatos postulados para ocupar las vacantes en las altas cortes.

Vistas Públicas - Consejo Nacional de la Magistratura - Postulantes a la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral.

Candidatos de este martes 18 de noviembre de 2025:

  1.  Samuel Moquete de la Cruz TSE
  2.  Yokaurys Morales Castillo SCJ o TSE
  3. Wilson Francisco Moreta Tremols SCJ
  4. Aldemaro José Muñiz Mena SCJ o TSE
  5.  Daniel Julio Nolasco Olivo SCJ
  6. Edison Joel Peña SCJ
  7. Stefany María Peña Hernández TSE
  8.  César René Peñaló Ozuna TSE
  9.  Rafaelina Peralta Arias TSE
  10. Cristian Perdomo Hernández TSE
  11. Sonia Milagros Perdomo Rodríguez SCJ
  12. Rosa Fior D’Aliza Pérez de García TSE
  13. Amauri Antonio Pimentel Fabián SCJ
  14.  Doris Josefina Pujols Ortiz SCJ o TSE
  15. Juan José Quezada Rodríguez TSE
  16. Roberto Carlos Quiroz Canela SCJ
  17.  Alfredo Ramírez Peguero TSE
  18.  Manuel Antonio Ramírez Suzaña SCJ
  19. Fermina Reynoso TSE
  20. Maritza Marizol Reynoso SCJ
  21. Arelis Socorro Ricourt Gómez SCJ
