¡Tercera sesión!
En vivo: tercera reunión del CNM para elegir a nuevos jueces en la SCJ y TSE
En estos momentos se desarrolla la tercera reunión del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), encuentro en el que se celebran las vistas públicas destinadas a seleccionar a los nuevos jueces que integrarán la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Tribunal Superior Electoral (TSE).
Esta tercera sesión en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, contempla la evaluación de otros 21 de los 83 candidatos postulados para ocupar las vacantes en las altas cortes.
Candidatos de este martes 18 de noviembre de 2025:
- Samuel Moquete de la Cruz TSE
- Yokaurys Morales Castillo SCJ o TSE
- Wilson Francisco Moreta Tremols SCJ
- Aldemaro José Muñiz Mena SCJ o TSE
- Daniel Julio Nolasco Olivo SCJ
- Edison Joel Peña SCJ
- Stefany María Peña Hernández TSE
- César René Peñaló Ozuna TSE
- Rafaelina Peralta Arias TSE
- Cristian Perdomo Hernández TSE
- Sonia Milagros Perdomo Rodríguez SCJ
- Rosa Fior D’Aliza Pérez de García TSE
- Amauri Antonio Pimentel Fabián SCJ
- Doris Josefina Pujols Ortiz SCJ o TSE
- Juan José Quezada Rodríguez TSE
- Roberto Carlos Quiroz Canela SCJ
- Alfredo Ramírez Peguero TSE
- Manuel Antonio Ramírez Suzaña SCJ
- Fermina Reynoso TSE
- Maritza Marizol Reynoso SCJ
- Arelis Socorro Ricourt Gómez SCJ