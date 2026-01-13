Waldys: hay errores en reforma ley municipal

Publicado por Odalis Mejía Creado: Actualizado:

El consultor en asuntos municipales Waldys Taveras consideró que la modificación a Ley 176-07 del Distrito Nacional y municipios tiene inconsistencias y contradicciones con otras disposiciones de la propia legislación y con la realidad de los territorios.

Explicó que al unificar la distribución de los ingresos de las transferencias presupuestarias con los propios, se violenta la autonomía presupuestaria consignada en la Constitución. Igualmente, que al disponer un 75% del presupuesto en salarios de servidores municipales y funcionarios electos sin fijar tope, se podrían producir conflictos entre alcaldes y regidores, que pretendan con altos salarios recuperar parte de lo gastado en su elección.

Entiende también que al no limitar el porciento que puede ser dedicado al personal contratado se corre el peligro de un incremento del gasto en clientelismo, lo que generaría un desmejoramiento en la calidad de los servicios municipales.

En cuanto a las sanciones Taveras sostuvo que al tipificarse como una infracción administrativa violaciones en la ejecución presupuestaria, se produce una contradicción con el artículo 88 de la Ley 176-07 que dispone que los miembros de los ayuntamientos son responsables civil y penalmente por los actos y omisiones que realicen en su ejercicio.

“El Congreso vuelve a cometer el error de considerar que todos los ayuntamientos tienen las mismas condiciones, desconociendo que los gobiernos locales tienen como fin prestar servicio a una población determinada y que en el país se ha producido una sobreconcentración poblacional en el Gran Santo Domingo, Santiago y la Altagracia, lo que deviene que el destino de sus presupuestos son diferentes a los demás municipios que han sufrido una despoblación”, expresó.