Wilson Camacho asegura defensa de Jean Alain Rodríguez hace perder el tiempo al tribunal

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El procurador adjunto Wilson Camacho sostuvo este lunes que la defensa del exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez continúa apostando a hacer perder el tiempo al tribunal por temor a enfrentar las pruebas que pesan en su contra en el proceso por presunta corrupción administrativa que se le sigue.

En respuestas a preguntas de la prensa a la salida del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que conoce el expediente, el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público deploró que las defensas del exfuncionario continúen consumiendo tiempo, haciendo los mismos planteamientos.

“Todo el tiempo que consume este caso, es porque la defensa le tiene miedo a la prueba, comenzando por lo que plantea de que el Ministerio Público no notificara la acusación, por ejemplo, cuando quien la notifica la acusación es la secretaría del tribunal y lo hizo en su momento”, señaló.

En ese mismo orden, agregó: “¿Qué hemos recibido en el día de hoy? Qué hemos hecho en el día de hoy? Y perdonen mi exceso de franqueza: perder el tiempo”.

El director de Persecución enfatizó “lo único que hemos hecho en el día de hoy es perder el tiempo porque la defensa de Jean Alain Rodríguez como una defensa área se ha pasado todos estos días repitiendo los mismos incidentes que fueron presentados ante el juez de la Instrucción y que fueron rechazados por el juez de la Instrucción”.

“El último incidente que plantea Jean Alain Rodríguez en el día de hoy es que la Pepca, o sea, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, no lo podía investigar a él”, dijo Camacho, al insistir en la utilización de tácticas dilatorias por parte de los abogados defensores del exprocurador.

“Cosas como esas es que están planteando en el tribunal, solo con el interés de perder el tiempo y de huir a las pruebas, que es lo que ha hecho Jean Alain durante todo este proceso”, subrayó.

Las defensas continúan presentando incidentes durante el juicio que se conoce contra Jean Alain Rodríguez y compartes en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las juezas Claribel Nivar, Yissell Soto y Clara Castillo.

El tribunal aplazó la audiencia para el próximo miércoles 25 de abril.

El proceso judicial

El expediente establece que Jean Alain Rodríguez Sánchez malversó más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, años en que se desempeñó como procurador general de la República.

Además de Rodríguez Sánchez, figuran en el expediente: Jhonatan Loander Medina Reyes, Alfredo Alexander Solano Augusto, Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya y Braulio Michael Batista Barias.

También, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.

Jean Alain Rodríguez Sánchez y los demás procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.