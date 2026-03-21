MP: defensas de Donald Guerrero, Gonzalo, Peralta y compartes se contradicen en el tribunal

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El Ministerio Público aseguró este viernes que las defensas de los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y compartes, se contradicen en la exposición de sus argumentos durante la fase final de la audiencia preliminar del proceso por presunta corrupción administrativa que se les sigue en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

Al responder preguntas de periodistas que cubren el proceso, la procuradora de corte Mirna Ortiz, responsable de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), sostuvo que los procesados no han podido con la contundencia de las pruebas que tiene el Ministerio Público.

“Estamos en la fase final de este proceso. Si todo marcha como ha establecido el tribunal, el próximo miércoles deberíamos estar concluyendo todas las partes y la jueza retirándose a sus ponderaciones para producir la decisión de este proceso”, detalló Ortiz, quien confió en que los jueces dictaran auto de apertura a juicio que evite la impunidad en el caso.

El equipo litigante que representó al Ministerio Público en la jornada de este viernes estuvo encabezado por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución; la procuradora de corte Mirna Ortiz, y los fiscales Melbin Romero, Rosa Ysabel, Jhensy Víctor y Rosa Alba García.

“En el día de hoy las defensas estuvieron contrarreplicando; pero, las defensas continúan yéndose por las ramas, queriendo negar aspectos que son claros y evidentes; incluso, contradiciéndose entre ellas mismas, porque real y efectivamente no han podido con la contundencia de las pruebas que tiene el Ministerio Público”, subrayó la titular de la Pepca.

Dijo que evidente e inequívocamente ello dará lugar a un auto de apertura a juicio, “que es la única solución posible en este proceso para que nos veamos entonces en sede de juicio donde las pruebas hablarán por sí solas”.

La jueza Altagracia Ramírez fijó la próxima audiencia para el miércoles 25 de marzo, a las 9:00 de la mañana.

Luego de presentar sus conclusiones de réplica a las barras de la defensa el pasado viernes, el Ministerio Público solicitó al tribunal que todos los procesados sean enviados a juicio por defraudar al Estado dominicano con más de RD$19 mil millones de pesos de los contribuyentes.

Los acusados, quienes fueron apresados por el Ministerio Público con la puesta en marcha de la Operación Calamar, integraban una estructura que desvió la indicada suma millonaria mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y sobornos utilizados para financiar la campaña electoral de 2020.

Además de los exministros de Hacienda, Obras Públicas y administrativo de la Presidencia, Donald Guerrero Ortiz, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, entre los encartados en el expediente por corrupción administrativa también figuran: Daniel Omar Caamaño, ex contralor general de la República; Luis Miguel Piccirillo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), y Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional. Asimismo, Óscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, exdirectores de Casinos y Juegos de Azar.