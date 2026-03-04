Luis Abinader: La tecnificación de la DICRIM es el motor para reducir la impunidad

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader colocó la reforma policial en una nueva dimensión estratégica al declarar la tecnificación de la investigación criminal como un pilar estructural del Estado dominicano, orientado a desmontar la impunidad y blindar el sistema de justicia con evidencia científica.

"Quiero ser claro: La tecnificación de la DICRIM no es un proyecto administrativo. Es una política de Estado. Es el motor para reducir la impunidad y fortalecer el sistema de justicia dominicano", manifestó el presidente Abinader al encabezar el Primer Simposio Internacional de Investigación Criminal: Ciencia e Innovación contra el Crimen.

Sostuvo que cuando una investigación es científica, el juez tiene base sólida para decidir; cuando el proceso es técnico, el ciudadano confía y cuando el sistema es legítimo, la paz social se fortalece.

"Estamos construyendo un modelo donde la inteligencia precede a la reacción. Donde la evidencia sustituye la improvisación. Donde la tecnología respalda la verdad. Ese es el cambio profundo. Hoy enviamos un mensaje claro al crimen organizado: el Estado dominicano se moderniza. Se coordina. Aprende. Se equipa. Y actúa con ciencia", expresó Abinader.

El mandatario dijo que la reforma policial no es únicamente uniformes nuevos, patrullaje moderno o equipamiento actualizado. "Es también cultura institucional. Es mentalidad investigativa. Es gestión basada en datos. Es interoperabilidad entre la DICRIM, la DNCD y el Ministerio Público, sin compartimentos estancos".

Apuntó que diseñaron el Plan de Modernización y Tecnificación de la DICRIM, donde resaltaron un Modelo de Gestión de Lucha Contra la Criminalidad, que orienta a trabajar con metodologías innovadoras en la investigación de fenómenos y mercados criminales, como también adoptar mejores prácticas en su organización administrativa, solo para fortalecer la legitimidad en el actuar en favor de la gente y la lucha contra el crimen. "Ese es el corazón de la transformación de la DICRIM".

Destacó que la Dirección Central de Investigación Criminal deja atrás una lógica fragmentada para convertirse en el motor técnico del sistema de justicia penal. "Su rol ya no es accesorio: es estructural. Es el auxiliar fundamental del Ministerio Público, dentro de un esquema donde la evidencia científica es la garantía de la tutela judicial efectiva".

Transitar hacia un modelo científico, basado en inteligencia, datos, interoperabilidad y transparencia

El mandatario destacó que durante décadas, muchos países en América Latina enfrentaron el crimen con un modelo predominantemente reactivo y empírico. "Nosotros hemos decidido dar un paso histórico y seguir el ejemplo de los mejores: transitar hacia un modelo científico, basado en inteligencia, datos, interoperabilidad y transparencia".

Resaltó que hoy no inauguran simplemente un evento académico, hoy marcan un punto de inflexión en la historia de la investigación criminal en la República Dominicana y agregó que este evento académico no es un encuentro protocolar, sino que es, como establece su marco estratégico, el eje gravitacional de la modernización operativa de la reforma policial.

Expresó que están en este evento porque han entendido algo fundamental: “No puede haber Estado Social de Derecho sin investigación científica sólida. No puede haber justicia sin prueba técnica. No puede haber paz duradera si la impunidad sigue encontrando grietas en el sistema”.

El jefe de Estado indicó que este simposio reúne más de 400 delegados nacionales de la Procuraduría General, DINTEL, DNCD, DICRIM y el Nuevo Modelo de Servicio Público Policial, junto a agencias y expertos internacionales de alto nivel y dijo que esa convergencia no es casual, sino que es una arquitectura de cooperación que refleja que la seguridad del siglo XXI es necesariamente interoperable.

"Hoy la República Dominicana dialoga y aprende de las mejores prácticas del hemisferio: del modelo de gestión de la PDI de Chile, del CENAC-DIJIN de Colombia, de unidades especializadas de México, del FBI, la ATF, el HSI Innovation Lab y la División de Ciberdelitos del IRS de los Estados Unidos, y de INTERPOL", manifestó.

Expuso que esto coloca a la República Dominicana en una nueva posición estratégica, dejando de ser un país que recibe asistencia técnica para convertirse en un centro regional de pensamiento y articulación contra el crimen transnacional en el Caribe.

El presidente Abinader explicó que el simposio se estructura sobre cinco ejes temáticos que constituyen una hoja de ruta para la nueva fase de la Reforma Policial: Persecución penal desde la investigación criminal; fenómenos criminales de interés regional, sintetizados en el “Radar 5D”; la inteligencia artificial y la innovación aplicada a la investigación criminal; legitimidad e integridad y el estudio comparado de modelos exitosos en la lucha contra el crimen.

"Este proceso culminará con un acto que trasciende el simbolismo: la firma del Decálogo de la Buena Actuación DICRIM y la adopción del plan de modernización y tecnificación de la DICRIM. No será una declaración retórica. Será un compromiso institucional suscrito por directores, subdirectores regionales y autoridades, asegurando una penetración jerárquica total hasta el último nivel operativo", indicó.

Y agregó: "Ese decálogo será el nuevo estándar ético y técnico que regirá cada actuación investigativa en nuestro país"

El presidente Abinader concluyó enfatizando que envía un mensaje aún más importante a la ciudadanía: "la seguridad pública será cada vez más profesional, más técnica y más respetuosa de sus derechos. Ese es el país que estamos construyendo. Un país donde la impunidad retrocede. Donde la investigación es rigurosa. Donde la ley se aplica con inteligencia y humanidad. Y donde la seguridad no es un privilegio, sino un derecho garantizado por un Estado moderno.

Modernización de la investigación criminal es prioridad nacional con resultados concretos

De su lado, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, expresó que la presencia del presidente Abinader en este simposio no es un gesto de cortesía, es una declaración. "Este gobierno decidió que la modernización de la investigación criminal no es un tema técnico de segundo orden. La República Dominicana tiene hoy una fuerza de tarea conjunta que ha demostrado resultados concretos en reducción de homicidios y desmantelamiento de estructuras criminales, tiene un proceso de modernización de la Dirección de investigaciones criminales que está cambiando la manera en que se investiga el crimen en el país, tiene una reforma policial con liderazgo presidencial directo que otros países de la región están observando".

Asimismo, el director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz; dijo que la investigación criminal moderna exige ciencia pero también conciencia de parte de los agentes y afirmó que la Dirección Central de Investigación de la Policía Nacional es un pilar fundamental de la transformación institucional.

"Estamos fortaleciendo capacidades forenses, integrando herramientas de análisis estratégico, incorporando inteligencia artificial y promoviendo la interoperabilidad con agencias aliadas, sin embargo ninguna herramienta tecnológica puede reemplazar la responsabilidad moral del investigador ni el compromiso inquebrantable con la verdad, porque la verdad es el fundamento de toda justicia auténtica. La persecución penal basada en evidencia no solo busca condenas, busca justicia y la justicia en una sociedad democrática debe estar acompañada de respeto irrestricto al debido proceso y a la dignidad humana y a la lealtad".

En tanto, el cónsul general de los Estados Unidos en el país, William “Bill” Swaney, señaló que este simposio tiene un objetivo muy claro: impulsar nuestra colaboración en la investigación de delitos, mediante la construcción de un modelo moderno basado en la ciencia, información confiable, innovación y transparencia, asegurando que al lograrlo "mejoraremos la seguridad en Estados Unidos y la República Dominicana y aumentaremos la confianza pública en nuestras instituciones"

El simposio es organizado por la Policía Nacional de la República Dominicana, junto al Ministerio de Interior y Policía, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), y la Oficina del Comisionado Ejecutivo y cuenta con la participación de delegados nacionales e internacionales, incluyendo representantes del sistema de justicia, organismos de seguridad y expertos en investigación criminal provenientes de Estados Unidos, Colombia, México, Guatemala, El Salvador, Chile, Venezuela y Croacia.

La actividad se desarrolla con el respaldo y financiamiento de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Gobierno de los Estados Unidos, y su agencia implementadora en el país PADF.

Estuvieron presentes la procuradora general de la República, magistrada Yeni Berenice Reynoso; el comisionado ejecutivo para la Reforma Policial, Luis García Hernández; el director central de investigaciones de la Policía Nacional, general Pedro Ignacio Matos Pérez; los miembros del Consejo Consultivo de la Reforma policial, Elena Viyella de Paliza y Servio Tulio Castaños Guzmán y el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa.