El protocolo en la mesa en la era digital, ¿Cómo adaptar las tradiciones en tiempos de videollamadas?

En una época en la que las videollamadas y las cenas virtuales se han convertido en una extensión de nuestra vida social y profesional, el arte de la etiqueta en la mesa se enfrenta a un reto inesperado. El protocolo tradicional, que dicta reglas estrictas sobre el comportamiento durante los almuerzos, cenas y reuniones, ha tenido que adaptarse para encajar en el dinámico panorama digital que define nuestra forma de interactuar. Las videoconferencias, especialmente aquellas que implican cenas o almuerzos de trabajo por Zoom, han desafiado la etiqueta clásica. La pregunta es ¿Cómo mantener la compostura en tiempos de pantalla?

¿Cómo han cambiado las normas de etiqueta en la mesa con el auge de las videollamadas?

Las tradiciones de la etiqueta en la mesa han sido forjadas a lo largo de siglos, con reglas claras sobre cuándo, cómo y por qué comer durante una reunión o evento formal. Sin embargo, en la era digital, muchos de estos preceptos ya no son aplicables de manera estricta. La distinción entre el espacio personal y profesional se ha difuminado, y lo que antes se consideraba inapropiado, como comer durante una reunión de negocios, ahora se ha convertido en una norma en la mayoría de las videollamadas.

El auge de plataformas como Zoom, Microsoft Teams y Google Meet ha transformado la manera en que trabajamos y nos conectamos con amigos y familiares. Las reuniones de trabajo a menudo incluyen un almuerzo virtual, y las celebraciones o cenas informales se realizan a través de videollamadas. Con esta nueva forma de interacción, surgen dilemas sobre cómo comportarse correctamente frente a la cámara mientras se mantiene la cortesía digital.

¿Es apropiado comer durante una videollamada?

Una de las preguntas más frecuentes que surge es si es apropiado comer durante una videollamada. Tradicionalmente, comer mientras se interactúa profesionalmente se considera una falta de etiqueta. Sin embargo, en el contexto de una videollamada, la norma ha evolucionado. Si bien no hay una respuesta única, la clave está en el tipo de videollamada y el propósito de la misma.

En un almuerzo o cena de trabajo virtual, es totalmente aceptable comer mientras se conversa, especialmente si la reunión está diseñada para ser más relajada. Pero hay que tener en cuenta algunos aspectos importantes para no caer en el exceso de familiaridad o la falta de profesionalismo:

· Evita comer ruidosamente: Aunque el sonido puede estar atenuado por la cámara, masticar ruidosamente o comer alimentos con un alto contenido de grasa (como patatas fritas o comidas muy crujientes) puede distraer a los demás y dar una impresión negativa.

· Opta por comidas fáciles de manejar: Durante las videollamadas, las comidas que requieren mucha atención o que son difíciles de comer sin hacer desorden (como sopas o comidas muy líquidas) no son las más recomendables. Las ensaladas, sandwiches o platos que se puedan comer con una sola mano son ideales.

· Mantén el enfoque en la conversación: Si decides comer durante una videollamada, asegúrate de que tu atención sigue centrada en la conversación y no en la comida. Evita los “bocados largos” y trata de tomar pausas breves para no interrumpir la fluidez del intercambio.

¿Qué hacer cuando no hay comida en la videollamada?

En el otro lado del espectro, se encuentra la situación en la que no se está comiendo durante una videollamada, pero el participante en la videoconferencia sí está tomando un café o un té. A pesar de que no haya comida en la mesa, el protocolo sigue siendo relevante. Aquí, el comportamiento adecuado implica estar presente y completamente enfocado en la conversación, evitando distracciones o gestos inapropiados, como mirar demasiado la pantalla del teléfono o interrumpir constantemente.

Cómo equilibrar la etiqueta tradicional con la nueva realidad digital

Adaptarse a los tiempos modernos sin perder las bases de la etiqueta tradicional es un desafío, pero no imposible. Aquí algunos consejos clave para manejar las normas de etiqueta durante las videollamadas, especialmente cuando involucran comida:

1. Establece un ambiente adecuado: Aunque estés en tu casa, asegúrate de que el fondo sea limpio y ordenado. Si estás en una videollamada de trabajo, usa un fondo neutro o una opción virtual que no distraiga.

2. Vístete adecuadamente: Aunque no es necesario usar ropa formal, elige un atuendo que sea apropiado para el tipo de reunión. No se espera que uses un traje de gala, pero la ropa demasiado casual puede dar una mala impresión.

3. Muestra atención y respeto: Como en una reunión tradicional, mira a la cámara para mostrar que estás escuchando. Evita mirar continuamente el plato de comida o realizar otras actividades mientras otros están hablando.

4. Establece reglas claras al inicio de la videollamada: Si el almuerzo o la cena es parte de la videollamada, asegúrate de que todos los participantes estén de acuerdo sobre cómo se llevará a cabo la comida. Algunos pueden preferir comer en silencio, mientras que otros podrían estar más cómodos conversando mientras se disfruta del plato.

El protocolo en la mesa no está muerto, pero sí ha evolucionado. La etiqueta digital es una mezcla entre lo que tradicionalmente se consideraba apropiado y lo que funciona en la dinámica actual de las videollamadas. Si bien las cenas y almuerzos virtuales han transformado las normas, es posible mantener la cortesía y el profesionalismo a través de pequeños ajustes. En última instancia, la clave está en adaptar las reglas sin perder la esencia de respeto y atención mutua que las videollamadas, por más digitales que sean, siguen exigiendo.

