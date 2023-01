Periodista Elaine Feliz denuncia impiden entrada de su hija a Club Social

A través de su cuenta de Instagram, la periodista Elaine Feliz, denunció lo que definió como una discriminación a su hija por parte del personal de Amazonia Club Social @amazoniaclubrd que le negó la entrada a la joven alegando que no cumplía con el código de vestimenta exigido en el lugar.

La periodista colgó un video en su cuenta de Instagram (@Elainefeliz1) en donde se observa a la joven y su padre tratando de obtener una explicación del hombre que funge como seguridad en la puerta del referido club y que Feliz identifica solo como «Santiago», en el audiovisual se aprecia como el empleado del club justifica que la joven no está vestida con saco o de manera formal.

Sin embargo, tanto la joven como su padre, Víctor José García le increpan al empleado del centro de entretenimiento que este dejó pasar previamente a varias personas que no cumplían con el código de vestimenta la que hacía referencia, inclusive, varias de las amigas de la hija de la periodistas lograron pasar, además de otras personas con calzado deportivo y pantalones cortos.

La razón del impedimento según Feliz

Para Elaine Feliz la prohibición de la entrada de su hija al lugar se debió a su pelo riso, debido a que sus amigas (que andaban con ella) lograron entrar al centro, aunque vestían el mismo estilo de ropa que ella, pero tenían el pelo lacio.

«La excusa que puso fue que tenía que ir en «Tacos» (zapatos altos) para intentar disimular su discriminación por el cabello de mi hija. Todas tenían zapatos bajitos, pero la única que tenía el cabello rizo era mi hija», Escribió Feliz.

A la denuncia de Feliz en la referida red social se sumó el padre de la joven que escribió «Van 5 amigas, las 4 alisadas entran y la rizada no. En el caso de mi hija sus amigas se quedaron afuera con ella hasta que yo llegué, pero no siempre pasa así. Increíblemente, el bouncer (portero) luego de mi cuestionamiento, la iba a dejar entrar conmigo, no obstante yo andaba en crocs y en pijama, es decir, nada «Formal». Entiendo que la discriminación hay que denunciarla.

No es la primera vez

Feliz agregó que no es la primera vez que su hija se ve en este tipo de situaciones, ya que cuando vino al país en verano se le impidió la entrada en La Gloria Roof Top sin que se le diera en ese momento explicación alguna.

Hasta el momento el Centro Amazonia no ha emitido ninguna opinión al respecto.