30 años después: el caso Llenas Aybar y la pregunta que aún divide al país

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El 3 de mayo de 1996, José Rafael Llenas Aybar, de apenas 12 años, salió con su primo Mario José Redondo Llenas y nunca regresó. Al día siguiente, su cuerpo fue hallado en el arroyo Lebrón, en el kilómetro 24 de la autopista Duarte, con 34 puñaladas y envuelto en cinta adhesiva.

La brutalidad del hecho y la identidad de los responsables jóvenes de familias acomodadas, conmocionó al país y al mundo.

El proceso judicial culminó con la condena de Redondo Llenas a 30 años de prisión y de Juan Manuel Moliné Rodríguez a 20. Moliné salió en libertad en 2016, mientras que Redondo cumplirá su pena completa el próximo 5 de mayo de 2026.

Así recordaron el asesinato de Llenas Aybar

La pena cumplida y la pregunta incómoda

La salida de Redondo Llenas plantea un dilema social: ¿basta con cumplir la condena para cerrar la herida? Para algunos, la justicia ha hecho su parte y la reinserción es un derecho. Para otros, la magnitud del crimen y el vínculo familiar con la víctima hacen imposible aceptar su regreso sin resentimiento.

El asesinato de José Rafael Llenas Aybar, ocurrido en mayo de 1996,

Impacto social y memoria colectiva

El caso no solo significó la pérdida de un niño, sino la ruptura de la confianza más básica: la traición dentro de la familia.

"Fue un caso muy difícil, yo tenia en ese momento 3 niñas, no las dejaba salir ni al patio solas, tampoco las dejaba ir donde sus familiares fuera de la ciudad", recordó la señora Neyda Meran.

Arroyo LebrónListín Diario

Treinta años después, muchos dominicanos recuerdan cómo el miedo y la desconfianza marcaron la infancia de quienes crecieron en esa época. La cobertura mediática intensa convirtió a José Rafael en símbolo de inocencia perdida y a sus agresores en referentes de la violencia que puede surgir incluso en entornos privilegiados.

Un país dividido

La próxima libertad de Redondo Llenas divide opiniones. Algunos consideran que la pena cumplida debe respetarse como parte del Estado de derecho. Otros creen que el crimen fue tan atroz que la sociedad nunca podrá aceptar su reinserción.