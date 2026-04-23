¿En qué competencia participará Marileidy Paulino este fin de semana?

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La velocista dominicano Marileidy Paulino pondrá en marcha su calendario de competencias internacionales este fin de semana al sumarse al Campeonato Nacional Interclubes y Municipios, que tendrá lugar en el Estadio El Salitre, de Bogotá, Colombia.

De acuerdo con la información provista por su entrenador Yaseen Pérez, Marileidy Paulino participará en la prueba para de los 200 metros planos.

Según las declaraciones del técnico, la medallista olímpica está preparándose para representar al país en los Juegos Centroamericanos y Del Caribe de Santo Domingo 2026 y defender su medalla de oro en la competencia de 400 metros planos.

¿Cuál es el plan a futuro?

Por el momento, Paulino continuará su paso hacía los Juegos Deportivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, entre el 15 y 17 de mayo, en la pista de La Barranquita, en Santiago.

Para junio se tiene programado competir en Europa, ya en la prueba de los 400 metros.