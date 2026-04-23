Kelvin Cruz califica de inaceptable deterioro del Estadio Quisqueya tras conciertos

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El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, calificó este jueves como inaceptable el deterioro que presenta el terreno del Estadio Quisqueya Juan Marichal, intervenido recientemente con una inversión de unos 500 mil dólares para los juegos de exhibición entre la selección dominicana del Clásico Mundial de Béisbol y los Detroit Tigers.

“Lamentablemente, después de unos conciertos han destruido el terreno, después de una inversión millonaria del Estado dominicano de unos quinientos mil dólares, y eso es inaceptable”, pronunció el funcionario.

Kelvin Cruz precisó que ya se tramita una reunión con los responsables de velar por el cuidado de esta obra, a fin de aplicar un régimen de consecuencias contra los culpables de su deterioro.

“Nosotros, como ministro de Deportes, estamos muy disgustados con esta situación y estamos ya tramitando para tener una reunión con los responsables que deben velar por esto y deben tener un régimen de consecuencias, y si tenemos que intervenir el voluntariado, que se intervenga, y si tenemos que cambiarlo, pues que se cambie”, sostuvo.

Finalmente, hizo un llamado a que en este país debe cambiar la indiferencia frente a la inversión pública y que esta le importe a todos.