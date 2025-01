Énfasis en el turismo deja fuera a Boca Chica

La preferencia por convertir en destinos ideales para vacacionistas nacionales y extranjeros lugares alejados del tráfago urbano que exigen cuantiosas inversiones por falta de infraestructuras no debe aplicarse a costa de marginar sitios como Boca Chica que, al doblar de la esquina como quien dice, fue de los primeros en resplandecer por excelentes condiciones naturales, acogedora arena blanca y aguas serenas. Los primeros 39 kilómetros de autopista de este país dotaron a Santo Domingo de una maravillosa playa propia en el año 1956. La Güibia de agresivo oleaje que hizo naufragar al crucero Memphis no bastaba. Años después apareció la conversión de la franja adyacente al balneario en pasto de los afanes de lucro desordenado; de permisividad para ocupar espacios para fines diversos generándose una confusa mezcla de edificaciones no precedidas por la planificación que reservara vías apropiadas para el tráfico interno de vehículos y transeúntes. Ni vino después del tollo urbanístico el mantenimiento en buen estado de áreas verdes y parques. Procede rescatar al cercano exparaíso para que resulte una auténtica joya turística con múltiples servicios de calidad a los visitantes incluyendo el tenerlos a salvo del agiotismo de mercaderes sin control y de atentados a su seguridad personal y a sus bienes. El Gobierno debe actuar en consecuencia siendo el más interesado en que la oferta turística sea territorialmente integral y diversificada. Lo que enviados periodísticos acaban de comprobar en este municipio de crecimiento caótico, súper poblado y con no pocos signos de arrabalización, es que está faltando un manejo eficiente de residuos sólidos para evitar acumulaciones en sitios públicos. Que una serie de artículos preferidos por vacacionistas resultan allí más caros que en la ciudad de Santo Domingo; que las ventas ambulantes e informales y las ofertas de sexo restan hospitalidad y buena imagen a lo que debe ser un verdadero polo turístico.

