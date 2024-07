Esto opina Julio Iglesias sobre los memes que cada año inundan las redes

El séptimo mes del año tiene algo que lo distingue del resto de los meses: los memes de Julio. Dentro del ingente de fenómenos que forman parte de la cultura de Internet, hace varios años se instauró una tradición que surgió a partir de una simpática asociación del cantante español con el primer mes del segundo semestre del año en curso.

En 2015, el fenómeno ya era documentado por medios digitales y Facebook y Twitter (hoy llamada X) se poblaban con imágenes que ya son todo un clásico. El mismo cantante ha hecho referencia a como una antigua fotografía suya, donde apunta a la cámara, lo ha colocado en la memoria colectiva de jóvenes que ni siquiera han escuchado alguno de sus temas.

En plena efervescencia de memes por ser 1 de julio, una pregunta se vuelve relevante en redes sociales: ¿qué opina Julio Iglesias sobre sus memes?

Ésto opina Julio Iglesias sobre ‘sus’ memes

En el lejano 2015, Julio Iglesias concedió una entrevista a la revista Hola!, donde fue cuestionado por el fenómeno que, por ese entonces, posicionaba su nombre entre las principales tendencias de Twitter.

“Me parecen simpáticos, siempre que no sean ofensivos”, respondió el cantante, siendo consecuente con el estilo formal y sobrio con el cual ha conducido su carrera. Al igual que cualquier usuario de WhatsApp, Facebook o X, también le comparten memes del tema que lo hacen desternillarse:

“De vez en cuando algún amigo me manda uno y me muero de risa. No sé quién empezó con eso, pero es una historia divertida. He visto cosas un poco desagradables que no me gustaron, pero eso pasa siempre”.

Julio Iglesias hizo que temas como “Me olvidé de vivir”, “Spanish Girl”, “Soy un Truhán, Soy un Señor”, “Hey” y “Con la misma Piedra” se convirtieran en clásicos internacionales. De acuerdo con estimaciones de CBS, durante el periodo 1979-1982, el español fue el mayor vendedor de discos en Estados Unidos y en Latinoamérica.

Pese a ser un icono de la música en español, es consciente de que las nuevas generaciones son ajenas a su discografía. No obstante, agradece que en años recientes algunos incautos se han acercado a ella gracias a los memes.

¿Qué son los memes y cuándo surgió el término?

Los memes son ideas, comportamientos o estilos que se propagan de persona a persona dentro de una cultura, a menudo con el propósito de transmitir un fenómeno, tema o significado específico. En el contexto de Internet, los memes suelen ser imágenes, videos, frases o piezas de contenido humorístico que se comparten rápidamente a través de las redes sociales, foros y otras plataformas en línea.

El término “meme” fue acuñado por el biólogo Richard Dawkins en su libro “El gen egoísta” (1976). Dawkins lo definió como una unidad de información cultural que se replica y transmite de una mente a otra, similar a cómo los genes transmiten información biológica.

