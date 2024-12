Etiqueta en la mesa: 10 consejos que debes saber cuando eres invitado

Lo que debes tener cuando eres el invitado: El arte de la prudencia, la cortesía y respeto

La etiqueta en la mesa es una práctica fundamental en la vida social, y como invitado, es crucial seguir ciertas normas para mostrar respeto hacia los anfitriones y otros comensales. Aunque las reglas de etiqueta pueden variar según la cultura, el lugar y el contexto, hay principios universales que siempre deben seguirse.

Ser un buen invitado no solo consiste en disfrutar de la comida, sino también en hacer que los anfitriones y otros invitados se sientan cómodos y bienvenidos.

Si eres invitado a compartir los alimentos ya sea en un almuerzo o cena familiar o empresarial en navidad debes tener presente no asistir con el estómago vacío, trata de comer algo suave o ligero antes de salir, de esta forma tendrás una base y no estarás inquieto si la cena se demora o si las porciones son pequeñas.

Llegar a tiempo

El primer paso en la etiqueta en la mesa, como en cualquier encuentro social, es la puntualidad. Llegar demasiado temprano puede poner a los anfitriones en una situación incómoda, ya que aún no han preparado todo para la comida. Llegar tarde, por otro lado, muestra falta de respeto por el tiempo de los demás. Si por alguna razón vas a llegar tarde, es adecuado informar a los anfitriones con anticipación.

Vestimenta apropiada

La elección de la vestimenta debe ser apropiada para la ocasión. Si es una comida formal, asegúrate de usar ropa que se ajuste a las expectativas del evento. Si es una comida casual, una vestimenta cómoda y bien cuidada es suficiente. Siempre es más seguro errar en el lado de la formalidad cuando no estás seguro del código de vestimenta.

Saludar y agradecer

Al llegar a la mesa, saluda a los anfitriones y a los demás invitados con una sonrisa y una actitud amable. Un simple «gracias por invitarme» es una forma de mostrar gratitud. Durante la comida, es importante mantener una actitud de cortesía, evitando comentarios negativos sobre la comida, a menos que se trate de una crítica constructiva solicitada.

Esperar a que te indiquen tu lugar

En algunas situaciones, los anfitriones asignan los asientos de antemano, especialmente si es una comida formal. En ese caso, es importante esperar a que te indiquen tu lugar, o simplemente seguir la señalización de los lugares dispuestos. Si no se ha asignado un lugar específico, espera a que los anfitriones se sienten primero y luego toma tu asiento.

Uso adecuado de los utensilios

Una de las reglas de etiqueta más conocidas en la mesa es el uso correcto de los utensilios. Siempre comienza por los cubiertos más alejados del plato y trabaja hacia adentro con cada nuevo plato. Por ejemplo, si hay ensalada, empieza con el tenedor de ensalada y avanza hacia los cubiertos para el plato principal. No se debe hablar con la boca llena, y siempre mastica con la boca cerrada, sin hacer ruidos.

No interrumpir la conversación

Si bien la comida es el centro de atención en una cena, la conversación es igualmente importante. Como invitado, debes participar en las conversaciones de manera respetuosa, pero también ser consciente de no interrumpir a otros. Escuchar es tan importante como hablar, y permitir que los demás se expresen sin interrupciones es una señal de respeto.

Modales al comer

Los modales al comer varían según la cultura, pero algunas normas universales incluyen no hacer ruidos al comer, como sorber la sopa, y no hablar con la boca llena. Evita hablar de manera excesiva sobre la comida o hacer comentarios negativos. Si hay algo que no te gusta o no puedes comer por razones dietéticas, es mejor no insistir demasiado sobre ello.

Cuidado con el alcohol

Si se sirve alcohol, es importante beber con moderación, especialmente si no conoces bien a los demás invitados. Es fundamental recordar que el exceso de bebida puede afectar tu comportamiento y la impresión que dejas. Si prefieres no beber alcohol, puedes optar por un refresco o agua sin que esto cause incomodidad.

Agradecer después de la comida

Una vez terminada la comida, es de buena educación agradecer a los anfitriones por la hospitalidad. Un «gracias por una deliciosa comida» es una forma simple y efectiva de mostrar tu gratitud. Si se te ofrece una segunda ración, es importante ser honesto pero cortés si prefieres no aceptar más comida. Asegúrate de no dejar el plato con restos significativos si no es necesario, ya que puede ser visto como una falta de apreciación por la comida.

Despedirse adecuadamente

Al final de la velada, asegúrate de despedirte de los anfitriones de manera cordial. Expresa tu agradecimiento por la invitación, y si fue una experiencia agradable, hazlo saber. Si te invitan de nuevo, muestra tu disposición para repetir el encuentro.

Ser un buen invitado es más que solo comer; se trata de contribuir a una experiencia agradable para todos los presentes. Las reglas de etiqueta en la mesa no solo están diseñadas para mantener el orden y la armonía, sino también para asegurar que todos los comensales se sientan cómodos. Al seguir estos principios, no solo muestras respeto por los anfitriones, sino también por los demás invitados, creando así una atmósfera agradable que hará que todos disfruten del evento.

