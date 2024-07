¿Cuántos deportistas participan?

Alrededor de 10.500 atletas de 206 países participan en los Juegos Olímpicos de Verano 2024 en París durante 19 días, desde el 26 de julio hasta el 11 de agosto. Compiten en 32 deportes por un lugar en el podio, y hay un total de 329 medallas de oro en juego.

Una de las grandes estrellas de estos juegos de verano es la gimnasta estadounidense Simone Byles. La cuatro veces campeona olímpica luchó contra problemas de salud mental en los Juegos Olímpicos de Tokio, hace tres años. La estrella del atletismo de Kenia, Eliud Kipchoge, quiere convertirse en el primer corredor de la historia en ganar su tercer oro olímpico consecutivo.

Los ojos del mundo del deporte también estarán puestos en la selección de baloncesto de Estados Unidos. La élite del baloncesto mundial viaja a París con LeBron James, Stephen Curry y Kevin Durant.

En cuanto al fútbol, habrá una gran ausencia: Kylian Mbappé. La superestrella francesa no ha recibido autorización de su nuevo club, el Real Madrid.

Por otra parte, debido a la agresión bélica de Rusia contra Ucrania, a atletas rusos y bielorrusos individuales solo les está permitido tomar parte en las competencias bajo bandera neutral. No se tocarán sus himnos nacionales, no se les permite mostrar símbolos patrios, y los equipos de ambos países están totalmente excluidos. Además, es condición que los deportistas que participan no tengan ningún tipo de vínculo con el ejército ruso ni con los organismos de seguridad de Rusia.

También puede leer: KJ Jackson anota seis triples en victoria de Titanes sobre Indios

¿Cuántos espectadores se esperan? ¿Se consiguen entradas todavía?

Los organizadores cuentan con 15 millones de visitantes. Todavía se puede conseguir entradas para algunos eventos a través de la plataforma oficial. Con precios a partir de 15 euros, las entradas de fútbol son las más baratas. Las entradas para waterpolo o kayak de slalom, por ejemplo, están disponibles por 24 euros.

Quien quiera ver eventos especialmente populares, como la natación o la gimnasia, probablemente tendrá que pagar más de 100 euros. Sólo hay billetes en los rangos de precios superiores. La ceremonia inaugural es la más cara: la entrada más barata cuesta actualmente 1.600 euros (al 12 de julio).

¿Dónde se llevan a cabo las competiciones?

Hay 35 sedes. No todas están en París. Frente al Palacio de Versalles se celebran el pentatlón moderno y las competiciones ecuestres. El fútbol se juega en estadios de todo el país, y el balonmano, en Lille. Los surfistas empiezan incluso fuera de las fronteras francesas: en Tahití, la isla más grande de la Polinesia Francesa.

También puede leer: Dío: «Grandes atletas inspiran a los jóvenes» Piensa que ellos merecen un trato distinguido

Sin embargo, la gran mayoría de las disciplinas se celebran en el corazón de la capital gala. Los jugadores de voleibol playa juegan con vistas a la Torre Eiffel, lo cual los alegra especialmente.

La ceremonia inaugural no tendrá lugar en un estadio como es habitual, sino en 160 barcos con los que los atletas recorrerán el Sena a través de París.

Aún no es del todo seguro que las competiciones en aguas abiertas y el triatlón de natación puedan celebrarse en el Sena, como estaba previsto. La razón: el agua estuvo demasiado contaminada con patógenos durante mucho tiempo. Dos semanas antes del inicio de los juegos, la ciudad de París dio el visto bueno con cautela. El río estaba lo suficientemente limpio como para albergar competiciones de natación en «once o diez» de los últimos 12 días, dijo un portavoz de la ciudad.

¿Qué deportes son nuevos?

Cada cuatro años hay nuevos deportes que se convierten en olímpicos. El patinaje de tabla (o skate), la escalada deportiva y el baloncesto 3×3 hicieron su debut en los últimos Juegos de Verano en Tokio.

El Breaking, también conocido como breakdance, debuta en París. Los atletas compiten entre sí en batallas de baile individuales, e improvisan una coreografía con un ritmo previamente desconocido. Un jurado determina quién gana.

Hay pequeños cambios en muchos deportes. Por ejemplo, hay una nueva competición de kayak cros. Los fanáticos del béisbol, el sóftbol y el karate seguramente estarán molestos, ya que estos deportes han sido cancelados. La caminata de 50 kilómetros tampoco se realiza ya.