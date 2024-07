Un grupo de feministas protestaron este martes por un Código Penal que incluya las tres causales de aborto permitidas.

La manifestación fue realizada en las inmediaciones del Congreso Nacional.

«¿Por qué no aprobar en el código?, ¿Cuál sería la razón que cambiaría en término del pensamiento de los legisladores para aprobarlo en una ley especial y no aprobarlo en el código?, esos son estrategias para disuadir cuando no entienden que el tema de los derechos de las mujeres no se discuten, se protegen, se fortalecen», expresaron.

Indicaron además que no creen en promesas de partidos políticos.

«Los partidos políticos y los mecanismos legislativos se han desacreditado frente a la población… contemplamos movilizaciones masivas, pero además el ejercicio del derecho de las mujer por su propia vía si el gobierno aprueba», manifestaron.

Entienden que dicho código viola los derechos fundamentales de las mujeres.

Sostienen que la falta de este reconocimiento legal supone una vulneración a los derechos de las mujeres y les niega la posibilidad de decidir sobre sus propios cuerpos y proyectos de vida en situaciones extremas.

