Francina Hungría asume la presidencia de la Asociación de Egresados del INTEC

Francina Hungría, ingeniera civil y activista social, asumió la presidencia de la Asociación de Egresados del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (ADE-INTEC) con los objetivos de fortalecer la comunidad de egresados, consolidar la estructura organizativa y expandir la incidencia de la asociación.

Junto a Hungría tomó posesión un nuevo directorio ejecutivo integrado por el doctor Manuel Emilio Colomé, médico epidemiólogo y Egresado Destacado del INTEC en 2021, como vicepresidente; el ingeniero industrial Gabriel Echavarría, quien posee maestrías y postgrado en Alta Gerencia y Finanzas Corporativas, como secretario; el ingeniero mecánico Alexander Vallejo Díaz, tres veces egresado del INTEC, con un doctorado en Gestión Energética y Desarrollo Sostenible y una maestría en Tecnología de Energías Renovables, como tesorero.

Además, Elisa Yamill Inoa Green, licenciada en Mercadeo con una doble titulación de maestría en Project Management del INTEC y la Universidad Politécnica de Valencia, y el doctor Joel Beltré, médico ginecólogo-obstetra y nutriólogo clínico, docente e investigador, como vocales.

Durante la ceremonia de juramentación, Hungría presentó la visión estratégica de la ADE, basada en tres pilares fundamentales: fortalecer la cohesión entre los egresados, con el objetivo es incrementar la participación de los más de 35,000 profesionales graduados del INTEC, sin importar su ubicación geográfica, para que cada inteciano se sienta parte de las iniciativas de la asociación; fortalecer la estructura organizativa, empoderando las comisiones por carrera para que se encarguen de articular e integrar activamente a los egresados de sus respectivas áreas.

Además, crear la Red de Aliados de la ADE (Red Doble A), para establecer alianzas estratégicas con organizaciones empresariales, profesionales, académicas y de la sociedad civil para que la ADE tenga una voz de peso en las discusiones importantes para el país.

Proyectos clave para la comunidad INTEC

En su discurso de toma de posesión, Hungría anunció proyectos para alcanzar los objetivos trazados entre ellos “Conecta INTEC”, una plataforma digital que servirá como centro de interconexión para los egresados; y “Modo Colmena Podcast”, un nuevo espacio digital para divulgar las acciones de los egresados y expresar las posturas de la ADE en el debate público.

También se dará seguimiento y se fortalecerá la Red de Emprendedores del INTEC (REI), facilitando alianzas para que los negocios de los egresados crezcan.

El evento contó con la presencia de la vicerrectora de Investigación y Vinculación, Rosario Arostegui, y el vicerrector Académico, Arturo del Villar, quien fue el encargado de la lectura del juramento a los nuevos miembros.

Sobre la ADE

Desde 1979 la ADE-INTEC es una agrupación autónoma de profesionales con espíritu científico y crítico compuesta por todos los egresados del INTEC que ascienden a más de 35,000. Según sus estatutos, la directiva se elige por un período de dos años y entre sus funciones se encuentran promover el fortalecimiento de los lazos entre los egresados y su relación con la universidad, y mantener dentro de sus miembros la preservación de los valores éticos y morales que fundamentan la filosofía de su alma mater.