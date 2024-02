Fuerza del Pueblo dice alocución estuvo desconectada de la realidad

La Fuerza del Pueblo hizo ayer sus planteamientos e interpretación sobre lo dicho por el presidente de la República Luis Abinader en el Salón de la Asamblea del Congreso Nacional.

En un encuentro con la prensa en la sede de esa organización política encabezado por Antonio Florián secretario general, Rubén Maldonado, director político y otros altos dirigentes que tuvieron como vocero a Daniel Toribio, expresaron que lo dicho por el primer mandatario estuvo desconectado de lo vive la mayoría del pueblo dominicano en una especie de tergiversación de la realidad.

Toribio, quien inició calificando al Gobierno como el que más se ha endeudado, criticó que al hablar de disciplina fiscal, el primer mandatario no explica la solicitud de préstamo por RD$25 mil millones a la banca privada, que hizo el año pasado para financiar la gestión.

“El deterioro fiscal se manifiesta en que solo en los primeros 50 días de este año, el gasto corriente ha superado una 102 veces los intereses que se han recibido en el mismo período, evidenciando una reducción fiscal insostenible y un uso irracional de los recursos”, expresó.

Dijo que no se explica que a cuatro meses de haber terminado el año escolar, estén dando bonos escolares y que se extienda el bono de navidad hasta el proceso electoral.

La Fuerza del Pueblo entiende que la realidad sobre reducción de la pobreza monetaria es, que gran parte de la población enfrenta un gran desafío para cubrir sus necesidades básicas, pues su ingreso no le da ni para cubrir el 70% de la canasta básica, por lo que se endeuda para comer, porque además tiene un bajo salario.

Daniel Toribio indicó que en el sector agropecuario, tanto porcicultores como ganaderos están quebrados y en el caso de los agricultores hay gran desesperación por las importaciones constantes.

Los opositores señalaron también que en la inversión de proyectos de infraestructura hay una ausencia significativa de este renglón, señalando que desde el primer día de Gobierno el presidente Luis Abinader anunció la construcción de obras como la Autopista del Ámbar, el Malecón de Nagua, la entrada de La Romana, Samaná, entre otras obras, pero hasta la fecha aún no se ha dado el primer picazo.

“Inauguró la Presa de Monte Grande, y una semana después la presidenta del Banco Centroamericano de integración económica que son los que está financiando la obra, señaló que esa obra no se termina hasta el 2027. Lo que hicieron fue un bulto”, dijo Toribio.

Señaló además que el Gobierno había prometido 2 mil megawatts de generación térmica, y en los tres años y medio que llevan, solo se han instalado 368, considerando como algo histórico que las pérdidas de este sector en distribución han ascendido en un 42%, apareciendo de nuevo los apagones y la mala calidad de los servicios ofrecidos.

La crítica abarcó la seguridad ciudadana, del cual dijeron espanta el aumento de los niveles de criminalidad en los barrios, puntualizando que el nivel de inseguridad es tan grande, que quien se supone haber sido el gurú de la defensa ciudadana, no se le renovó el contrato, lo cual indica el fracaso total de ese proyecto.

De la educación, dijeron que no es para celebrar como una gran hazaña que el país saliera del último lugar en la prueba PISA y se colocara en el número 79 de 81 Países. “De hazaña, no estamos orgullosos, por el contrario, nos duele saber que el 62% de los niños a diez años de edad, no comprende lo que leen”.