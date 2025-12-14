Los mayores momentos de entretenimiento y moda de 2025

Adrien Brody, de izquierda a derecha, ganador del premio a la mejor interpretación de un actor en papel principal por "The Brutalist", Mikey Madison, ganador del premio a la mejor interpretación de una actriz en papel principal por "Anora", Zoe Saldana, ganadora del premio a la mejor interpretación de una actriz en papel secundario por "Emilia Perez, " y Kieran Culkin, ganador del premio a la mejor interpretación de un actor en un papel secundario por "A Real Pain", posan en la sala de prensa de los Oscar en el Dolby Theatre de Los Ángeles, el 2 de marzo de 2025AP