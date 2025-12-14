Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Galerías

En fotos

Los mayores momentos de entretenimiento y moda de 2025

Un recorrido por el 2025 en entretenimiento: reencuentros, despedidas y el brillo de nuevas voces y rostros. ¡Descubre los momentos más destacados!

Agencia AP
Publicado por
AP

Creado:

Actualizado:

Para muchos, 2025 fue un borrón y eso fue cierto en el mundo del entretenimiento, que estuvo marcado por felices reencuentros, despedidas sombrías y presentaciones a voces y rostros nuevos.

Sabrina Carpenter interpreta

Sabrina Carpenter interpreta "Tear" durante los MTV Video Music Awards en el UBS Arena de Elmont, Nueva York, el 7 de septiembre de 2025AP

descarga (5)

Kristen Stewart posa para fotógrafos al llegar en el estreno de la película 'Bono: Historias de rendición' en el 78º Festival Internacional de Cine, Cannes, sur de Francia, 16 de mayo de 2025

Kristen Stewart posa para fotógrafos al llegar en el estreno de la película 'Bono: Historias de rendición' en el 78º Festival Internacional de Cine, Cannes, sur de Francia, 16 de mayo de 2025AP

descarga (33)

Giorgio Armani saluda al final de su colección Prive Haute Couture Primavera/Verano 2025 en París, el 28 de enero de 2025

Giorgio Armani saluda al final de su colección Prive Haute Couture Primavera/Verano 2025 en París, el 28 de enero de 2025AP

descarga (33)

Una modelo lleva un diseño de De La Cierva y Nicolás entre bastidores durante la Semana de la Moda en Madrid, España, el 19 de septiembre de 2025

Una modelo lleva un diseño de De La Cierva y Nicolás entre bastidores durante la Semana de la Moda en Madrid, España, el 19 de septiembre de 2025AP

descarga (32)

Una modelo desfila en una pasarela con una creación de la marca rusa AP Design en una pasarela de la Semana de la Moda en Moscú, el 13 de marzo de 2025

Una modelo desfila en una pasarela con una creación de la marca rusa AP Design en una pasarela de la Semana de la Moda en Moscú, el 13 de marzo de 2025AP

descarga (31)

George Clooney besa la mano de su esposa Amal mientras posa para fotógrafos en la alfombra roja de la película 'Jay Kelly' durante la 82ª edición del Festival de Cine de Venecia en Venecia, Italia, el 28 de agosto de 2025

George Clooney besa la mano de su esposa Amal mientras posa para fotógrafos en la alfombra roja de la película 'Jay Kelly' durante la 82ª edición del Festival de Cine de Venecia en Venecia, Italia, el 28 de agosto de 2025AP

descarga (30)

Kim Kardashian llega a la quinta Gala anual del Museo de la Academia en el Museo de Cine de Los Ángeles, el 18 de octubre de 2025.

Kim Kardashian llega a la quinta Gala anual del Museo de la Academia en el Museo de Cine de Los Ángeles, el 18 de octubre de 2025.AP

descarga (29)

Yungblud, Steven Tyler y Joe Perry rinden homenaje a Ozzy Osbourne durante los MTV Video Music Awards en el UBS Arena de Elmont, Nueva York, el 7 de septiembre de 2025

Yungblud, Steven Tyler y Joe Perry rinden homenaje a Ozzy Osbourne durante los MTV Video Music Awards en el UBS Arena de Elmont, Nueva York, el 7 de septiembre de 2025AP

descarga (28)

Un fan posa con una foto grupal de BTS, también conocidos como los Bangtan Boys, durante una celebración que conmemora el duodécimo aniversario del debut de la banda surcoreana de K-pop en Goyang, Corea del Sur, el 13 de junio de 2025.

Un fan posa con una foto grupal de BTS, también conocidos como los Bangtan Boys, durante una celebración que conmemora el duodécimo aniversario del debut de la banda surcoreana de K-pop en Goyang, Corea del Sur, el 13 de junio de 2025.AP

descarga (27)

La superestrella colombiana Shakira actúa durante su gira mundial

La superestrella colombiana Shakira actúa durante su gira mundial "Las Mujeres Ya No Lloran", o Mujeres No Lloran Más, en Buenos Aires, Argentina, el 7 de marzo de 2025AP

descarga (26)

Sherri Shepherd, a la izquierda, celebra con Niecy Nash en una ceremonia en honor a Shepherd con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles, el 3 de noviembre de 2025.

Sherri Shepherd, a la izquierda, celebra con Niecy Nash en una ceremonia en honor a Shepherd con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles, el 3 de noviembre de 2025.AP

descarga (25)

Miss México Fatima Bosch, a la derecha, y Miss Tailandia Praveenar Singh se toman de la mano mientras esperan el anuncio de la ganadora del certamen Miss Universo 2025 en Nonthaburi, Tailandia, el 21 de noviembre de 2025.

Miss México Fatima Bosch, a la derecha, y Miss Tailandia Praveenar Singh se toman de la mano mientras esperan el anuncio de la ganadora del certamen Miss Universo 2025 en Nonthaburi, Tailandia, el 21 de noviembre de 2025.AP

descarga (24)

Karol G actúa durante el descanso en un partido de fútbol americano de la NFL entre los Kansas City Chiefs y los Los Angeles Chargers, en São Paulo, el 5 de septiembre de 2025

Karol G actúa durante el descanso en un partido de fútbol americano de la NFL entre los Kansas City Chiefs y los Los Angeles Chargers, en São Paulo, el 5 de septiembre de 2025AP

descarga (23)

Elle Fanning posa para fotógrafos en la sesión de fotos de la película 'Sentimental Value' en el 78º Festival Internacional de Cine, Cannes, sur de Francia, el 22 de mayo de 2025

Elle Fanning posa para fotógrafos en la sesión de fotos de la película 'Sentimental Value' en el 78º Festival Internacional de Cine, Cannes, sur de Francia, el 22 de mayo de 2025AP

descarga (22)

Los fans llenan la orilla de la playa de Copacabana para ver el concierto gratuito de Lady Gaga en Río de Janeiro, el 3 de mayo de 2025. (Foto

Los fans llenan la orilla de la playa de Copacabana para ver el concierto gratuito de Lady Gaga en Río de Janeiro, el 3 de mayo de 2025. (FotoAP

descarga (21)

Adrien Brody, de izquierda a derecha, ganador del premio a la mejor interpretación de un actor en papel principal por

Adrien Brody, de izquierda a derecha, ganador del premio a la mejor interpretación de un actor en papel principal por "The Brutalist", Mikey Madison, ganador del premio a la mejor interpretación de una actriz en papel principal por "Anora", Zoe Saldana, ganadora del premio a la mejor interpretación de una actriz en papel secundario por "Emilia Perez, " y Kieran Culkin, ganador del premio a la mejor interpretación de un actor en un papel secundario por "A Real Pain", posan en la sala de prensa de los Oscar en el Dolby Theatre de Los Ángeles, el 2 de marzo de 2025AP

descarga (20)

Audra McDonald interpreta

Audra McDonald interpreta "Rose's Turn" de "Gypsy" durante la 78ª edición de los Tony Awards en el Radio City Music Hall de Nueva York, el 8 de junio de 2025AP

descarga (19)

Cyndi Lauper actúa durante la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll 2025 en L.A. Live en Los Ángeles, el 8 de noviembre de 2025.

Cyndi Lauper actúa durante la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll 2025 en L.A. Live en Los Ángeles, el 8 de noviembre de 2025.AP

descarga (18)

Jeff Bezos y Lauren Sanchez salen de un hotel para su recepción previa a la boda en Venecia, Italia, el 26 de junio de 2025.

Jeff Bezos y Lauren Sanchez salen de un hotel para su recepción previa a la boda en Venecia, Italia, el 26 de junio de 2025.AP

descarga (17)

Alessandra Ambrosio lanza un beso en la pasarela del desfile de Victoria's Secret en el distrito de Brooklyn, Nueva York, el 15 de octubre de 2025

Alessandra Ambrosio lanza un beso en la pasarela del desfile de Victoria's Secret en el distrito de Brooklyn, Nueva York, el 15 de octubre de 2025AP

descarga (16)

Greg Tarzan Davis, de izquierda a derecha, el montador Eddie Hamilton, Angela Bassett, Tramell Tillman, Tom Cruise, el director Christopher McQuarrie, Hannah Waddingham, Simon Pegg, Esai Morales y Pom Klementieff posan para un selfie grupal a su llegada al estreno de la película 'Misión: Imposible - El ajuste de cuentas final' en el 78º Festival Internacional de Cine, Cannes, sur de Francia, 14 de mayo, 2025

Greg Tarzan Davis, de izquierda a derecha, el montador Eddie Hamilton, Angela Bassett, Tramell Tillman, Tom Cruise, el director Christopher McQuarrie, Hannah Waddingham, Simon Pegg, Esai Morales y Pom Klementieff posan para un selfie grupal a su llegada al estreno de la película 'Misión: Imposible - El ajuste de cuentas final' en el 78º Festival Internacional de Cine, Cannes, sur de Francia, 14 de mayo, 2025AP

descarga (15)

Nicole Scherzinger posa en la sala de prensa con el premio a la mejor interpretación de una actriz en un papel principal en un musical para

Nicole Scherzinger posa en la sala de prensa con el premio a la mejor interpretación de una actriz en un papel principal en un musical para "Sunset Blvd" durante la 78ª edición de los Premios Tony en el Radio City Music Hall de Nueva York, el 8 de junio de 2025.AP

descarga (13)

Bryan Cranston, a la derecha, entrega el premio a la mejor serie de tertulia a Stephen Colbert por

Bryan Cranston, a la derecha, entrega el premio a la mejor serie de tertulia a Stephen Colbert por "The Late Show with Stephen Colbert" durante la 77ª edición de los Premios Emmy de Primetime en el Peacock Theater de Los Ángeles, el 14 de septiembre de 2025AP

descarga (12)

El ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, y Taylor Swift se besan tras el partido de la final del campeonato de la AFC contra los Buffalo Bills, en Kansas City, Misuri, el 26 de enero de 2025

El ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, y Taylor Swift se besan tras el partido de la final del campeonato de la AFC contra los Buffalo Bills, en Kansas City, Misuri, el 26 de enero de 2025AP

descarga (11)

Tautumeitas de Letonia interpreta la canción

Tautumeitas de Letonia interpreta la canción "Bur Man Laimi" durante un ensayo general para la segunda semifinal del 69º Festival de Eurovisión, en Basilea, Suiza, el 14 de mayo de 2025AP

descarga (10)

Cynthia Erivo posa para fotógrafos a su llegada al estreno de la película

Cynthia Erivo posa para fotógrafos a su llegada al estreno de la película "Wicked For Good" en Londres, el 10 de noviembre de 2025AP

descarga (9)

Bad Bunny actúa durante los iHeartRadio Music Awards en el Dolby Theatre de Los Ángeles, el 17 de marzo de 2025.

Bad Bunny actúa durante los iHeartRadio Music Awards en el Dolby Theatre de Los Ángeles, el 17 de marzo de 2025.AP

descarga (7)

Sobre el autor
Agencia AP

AP

tracking