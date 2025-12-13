Villa Duarte: Video capta el momento del tiroteo que acabó con la vida de un niño de 10 años

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Una cámara de seguridad captó el momento del tiroteo ocurrido en Villa Duarte que terminó con la muerte de un niño de 10 años y dejó a varias personas heridas, una de ellas en estado delicado.

En el audiovisual se observa cómo dos hombres, aún no identificados, se desmontan de una yipeta negra y realizan múltiples disparos contra un pequeño establecimiento improvisado tipo paletera, donde se encontraban las víctimas.

Las imágenes muestran cómo, tras la ráfaga de disparos, un jovencito que estaba recostado de un vehículo rojo cae al suelo, mientras otras personas corren desesperadas para auxiliar a los heridos.

Las víctimas fueron identificadas como Marie Benítez Rodne, de 47 años, madre del menor; María Mercedes Arias Amador, de 63 años; y el niño Josué Rodne, de 10 años, quien falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Nacional, el hecho ocurrió alrededor de las 7:00 de la noche del jueves.

El vocero de la institución, Diego Pesqueira, informó que las dos mujeres heridas continúan recibiendo atenciones médicas, y precisó que una de ellas permanece en condición delicada.

En el lugar del hecho, agentes de la Policía Científica recolectaron nueve casquillos calibre .45, un casquillo calibre 9 milímetros y un proyectil impactado, evidencias que forman parte del proceso de investigación en curso.