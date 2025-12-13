Abraham Quintanilla confesó lo que hubiese cambiado para evitar el asesinato de su hija Selena

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Hace cuatro años, Abraham Quintanilla, padre de la icónica cantante Selena Quintanilla -conocida mundialmente como la reina del tex-mex-, hizo una gran confesión: si pudiera cambiar algo de su vida, sería haber involucrado a sus hijos en la música, pues creía que eso quizá habría evitado la muerte de su hija.

“Quizás a lo mejor no haber metido a mis hijos en el ambiente de la música. Si hubiera sido de otro modo, quizá Selena estuviera viva ahora”, expresó durante una entrevista con el periodista Tony Dandrades.

Este sábado, A.B. Quintanilla, hermano de Selena, informó a través de sus redes sociales el fallecimiento de su padre, sin ofrecer detalles sobre la causa de la muerte.

Abraham Quintanilla fue una figura clave en la vida personal y artística de Selena. No solo impulsó y acompañó su carrera desde los inicios, sino que también se convirtió en el principal guardián de su legado tras su trágica muerte en 1995, cuando fue asesinada por Yolanda Saldívar.

A lo largo de los años, Quintanilla concedió entrevistas en las que describía a su hija como una joven de corazón noble, confiada y genuina.

“Nuestra familia quisiera que la gente no considerara a Selena como un ídolo, sino como una persona que amaba a la gente. Fue una persona auténtica, sencilla y amable”, dijo entre lágrimas en una ocasión, al recordar a la artista.

Hasta el último momento de su vida, Abraham Quintanilla luchó por mantener viva la memoria de Selena, una de las figuras más influyentes de la música latina, cuyo legado continúa marcando generaciones.