Desde que el presidente Luis Abinader juramentó a su nuevo gabinete que lo acompañará durante los próximos cuatro años de gestión, entre los cuales hay sólo nueve nuevos incumbentes, sectores sociales y políticos se han preguntado si la emisión de decretos terminó el pasado viernes luego de la toma de posesión.

En esa tesitura, muchos creen que las designaciones del mandatario continuarán durante esta semana. Entre los nombres que suenan para entrar -y continuar- en el tren gubernamental están Josefa Castillo, Julio César Valentín y Guido Gómez Mazara. Éste último reveló el pasado domingo durante un programa radial que «en 48 horas se sabrá» lo que la gente está preguntando.

«Lo que uno habla con un presidente no se dice. Pero no se desesperen, que en 48 horas ustedes lo van a saber. No estoy diciendo nada; estoy diciendo que en 48 horas ustedes lo van a saber», dijo Gómez Mazara, durante el programa Domingo de Súper 7, que se transmite por los 107.7 FM. El tiempo que estableció el perremeísta para conocer la respuesta concluye al terminar este martes 20 de agosto.

Aclaración

Luego de los rumores, sin embargo, Gómez Mazara aclaró este lunes que no ha dado instrucciones ni ha convocado a ningún miembro de su equipo para que se presente en las instalaciones del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel).

En este sentido, Freddy R. González, coordinador general del Equipo del abogado y dirigente político, ha desautorizado a cualquier persona que intente presentarse en nombre de Gómez Mazara en el Indotel.

Los juramentados

Los nuevos funcionarios juramentados por el presidente Abinader el pasado viernes 16 de agosto, fueron los ministros, de la Presidencia, José Ignacio Paliza; Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista; de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; de Energía y Minas, Joel Santos; de Administración Pública, Sigmund Freund; de Interior y Policía, Faride Raful; de la Juventud, Carlos Valdez; de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Armando Paíno Henríquez; de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz.

El jefe de Estado realizó, además, varios cambios clave en las Fuerzas Armadas, donde designó al mayor general Miguel Ángel Rubio Báez, viceministro para Asuntos Militares del Ministerio de Defensa; al mayor general técnico de Aviación, Carlos Ramón Febrillet Rodríguez, viceministro de Defensa para Asuntos Aéreos y Espaciales; al mayor general Delio Buenaventura Colón Rosario, inspector general de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, el mandatario hizo otros cambios en las Fuerzas Armadas. Durante el acto, el consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, aclaró que las personas que han sido designadas en ocasiones, cuyos decretos no han sido derogados se consideran confirmados por el momento, hasta que intervenga un nuevo decreto que derogue el que lo designó. “No es necesario hacer otro decreto y aquí se han juramentado solo los nuevos funcionarios, los demás estamos aquí en calidad de acompañantes”.