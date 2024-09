Haití crea consejo electoral provisional de cara a sus primeros comicios desde 2016

El gobierno haitiano creó el miércoles un consejo electoral provisional con el fin de preparar al atribulado país caribeño para sus primeras elecciones generales desde 2016.

Smith Augustin, miembro del consejo presidencial transicional, confirmó a The Associated Press la creación del consejo electoral, aunque con sólo siete miembros en vez de nueve. No precisó cuándo serán nombrados los otros dos miembros.

El consejo, que representa a diversos grupos —incluidos agricultores, periodistas, activistas por los derechos humanos y la comunidad vudú—, tiene la tarea de organizar las elecciones y ayudar a crear el marco legal para llevarlas a cabo. Desde hace tiempo, la comunidad internacional ha exigido su creación.

El exprimer ministro Ariel Henry disolvió el consejo anterior en septiembre de 2021. Haití no ha tenido presidente desde julio de ese año. La última vez que llevó a cabo comicios fue en 2016.

Henry había acusado al consejo anterior de estar «politizado». Su decisión de disolverlo retrasó las elecciones previstas para noviembre de 2021 y llevó a los críticos a acusar a Henry de aferrarse al poder, acusaciones que él rechazó.

Henry prestó juramento para ser primer ministro unas dos semanas después de que el expresidente Jovenel Moïse fuera asesinado en su domicilio particular en julio de 2021. Durante su mandato, Henry se comprometió en repetidas ocasiones a convocar a elecciones, pero dijo que no pudo hacerlo a causa de la violencia de las pandillas.

Previamente este año, las pandillas que controlan el 80% de la capital Puerto Príncipe lanzaron ataques coordinados contra infraestructura gubernamental crucial, medida que a la larga derivó en la dimisión de Henry.

Se creó un consejo presidencial interino para llenar el vacío político y se le encomendó la tarea de celebrar comicios presidenciales antes de febrero de 2026.