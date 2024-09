Regalando esperanzas y transformando vidas desde 1961: La historia de Cáritas Dominicana

En 1961, con el fin de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, la República Dominicana se encontraba en un estado de gran necesidad. El país estaba sumido en la pobreza y muchas familias carecían de acceso a recursos básicos. En medio de este panorama nació Cáritas Dominicana, una organización cuyo objetivo iba más allá de la asistencia temporal. Su misión era generar un cambio sostenible, una labor que ha transformado miles de vidas, y que se consolidó a partir de los años 90.

“No era solamente darle el pescado a los más vulnerables, sino también el tema de enseñarles a pescar,” expresa con orgullo Leonor Cruz al periódico Hoy.

Inicialmente enfocada en suplir necesidades básicas, Cáritas evolucionó hasta convertirse en un motor de desarrollo integral. Sus proyectos abarcan desde la seguridad alimentaria hasta la economía solidaria, educación, salud, agua y saneamiento.

Leonor Cruz, directora de Cáritas Dominicana. Foto/Félix periódico Hoy.

Sembrando el futuro: cosechar para el desarrollo

En las comunidades rurales del país, Cáritas ha impulsado proyectos que enseñan a los más vulnerables a cosechar sus propios alimentos.

Con el apoyo de instructores, los participantes reciben formación en agricultura sostenible. “Se les forma, se les capacita en lo que es una siembra de calidad, con buenas semillas, una nutrición saludable, mostrarles a las personas qué deberían cosechar y qué deberían comer,” explicó Cruz.

No solo han aprendido a sembrar, sino que muchos han encontrado en la tierra una fuente de sustento económico. “A estas personas que tienen un huerto de tierra, se les enseña cómo en su propio patio pueden tener esos huertos familiares y cosechar ají, tomate… que les sirve a ellos para alimentarse, para compartir con sus vecinos y también para que el excedente puedan venderlo en ferias agropecuarias,” agregó Cruz.

Además, el compromiso con la protección del medio ambiente se refleja en el uso de abonos naturales para los cultivos, promoviendo prácticas agrícolas sostenibles.

Los huertos con abonos orgánicos.

Fondo rotativo de animales

Una de las iniciativas más innovadoras de Cáritas es el fondo rotativo de animales. Esta propuesta se basa en la solidaridad entre las familias. Cáritas entrega un mamífero, como una vaca o chiva, en período de gestación. Cuando el animal da a luz, la cría debe ser pasada a otra familia, y así sucesivamente. “Y digo yo, ahí se da la multiplicación de los panes, porque es como una cadena, la cadena de compartir, la cadena de la solidaridad,” comentó Cruz con emoción.

La agropecuaria ha impulsado la economía de muchas familias.

Además de compartir los animales, las familias también generan ingresos. Cáritas entrega gallinas ponedoras, y los beneficiarios pueden vender los huevos. En el caso de las vacas, pueden vender la leche o transformarla en queso, generando así un sustento económico adicional.

Impacto nacional

Desde su fundación, Cáritas ha extendido su mano a todas las regiones del país, adaptando sus proyectos a las necesidades cambiantes de la población.

Según datos proporcionados por la organización, 492 familias están criando vacas, cerdos y obvicaprinos en modalidad rotativa. Además, 235 familias están integradas en la producción de huertos orgánicos, mientras que 263 familias producen huevos y carnes con la crianza de gallinas.

Cáritas presta su atención a las personas y grupos más vulnerables.

En cuanto a la economía solidaria, Cáritas ha creado 82 iniciativas de comercialización y ha fomentado 175 grupos de auto ahorros y préstamos, beneficiando a 3,125 personas, de las cuales el 85% son mujeres.

Cambiando vidas

El impacto de Cáritas no se mide solo en números, sino también en historias de vida. “Cuando yo oigo a esta señora, que fuimos a inaugurar esta solución de agua en Puerto Plata, y se le puso a esta señora una llave de agua frente a su casa. Una doñita que tenía algunos 90 años, y ella me decía: ‘ay, desde que yo era chiquitita yo no tenía agua, y ahora a mis 90 años tengo agua en mi casa’,” relató Cruz con orgullo.

Un ejemplo más es el de Claudia Rosa, beneficiaria de una parcela orgánica, quien ha transformado su vida. Con los conocimientos adquiridos, ha podido mejorar su hogar, cambiar sus muebles, comprar una lavadora y una estufa, optimizando sus finanzas y su calidad de vida.

Familias que han obtenido ingresos con la agricultura.

Desafíos

A pesar de los logros, Cáritas enfrenta desafíos, principalmente en la obtención de recursos. Cruz relató que para superarlos están realizando acciones como agilizar las redes sociales y sus página web.

Las cuentas de Cáritas Dominicana están abiertas a recibir donaciones, permitiendo que más familias puedan acceder a recursos esenciales y oportunidades de desarrollo:

