ARIES 21/03-21/04

Posibilidades afectivas en grupos de amigos. Te sentirás más libre para experimentar y expresar tus sentimientos abiertamente.

TAURO 22/04-21/05

Tu situación familiar es estable, aunque puede presentarse un conflicto inesperado que sabrás resolver en tiempo y forma.

GÉMINIS 22/05-21/06

Recibirás la llamada de un amigo de la infancia. Tu pasado más lejano volverá a ti lleno de alegrías y buenos recuerdos.

CÁNCER 22/06-21/07

Un conocido tuyo sufrirá un revés en su salud, por lo que te pedirá ayuda. Préstale la que puedas, pero sin implicarte en exceso.

LEO 22/07-21/08

No es tiempo de hacer planes sino de responderá las demandas crecientes del momento. Mucha acción, momentos de aventuras con amigos.

VIRGO 22/08-21/09

Es probable que experimentes durante todo el día una fuerte sensación de nerviosismo. No descargues esto en tu familia.

LIBRA 22/09-21/10

Tendencia a los excesos, sobre todo en lo referente a la comida. No te excedas en el ejercicio físico, hazlo, pero con medida.

ESCORPIO 22/10-22/11

Tendrás que hacer muchas llamadas telefónicas por alguna urgencia. Día de gran armonía, excelente para compartir tu tiempo.

SAGITARIO 23/11-21/12

Un ganador en los afectos, pero muy decepcionado en el trabajo. No es el amor lo que más te inquietara, sino tu futuro económico.

CAPRICORNIO2/12-21/01

Imprevistas intuiciones te ayudarán en situaciones difíciles. Compartir alegrías y sinsabores es la premisa del día de hoy.

ACUARIO 22/01-21/02

Época favorable para el turismo aventura, aunque hacia mediados de mes debes tener precauciones en viajes y traslados.

PISCIS 22/02-21/03

Te sientes más seguro cuan- do entiendes a fondo las cosas, aunque pasas mucho tiempo tratando de comprender cómo funcionan.