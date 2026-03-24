Narcotráfico
EE.UU. retira aviones de RD tras concluir operación antidrogas en el Caribe
Destacó que el país es un socio vital en los esfuerzos regionales para fortalecer la seguridad en el hemisferio occidental
El Comando Sur de Estados Unidos informó sobre la reciente conclusión de operaciones aéreas desarrolladas en la República Dominicana, como parte de los esfuerzos multinacionales para combatir el tráfico ilícito y reforzar la seguridad en el Caribe.
“Un vistazo a las aeronaves y tripulaciones U.S. Air Force que recientemente concluyeron el apoyo a los esfuerzos multinacionales contra el tráfico ilícito y las misiones Department of War en el Caribe, en la República Dominicana, incluyendo Op Southern Spear”, escribió el organismo a través de su cuenta en la red social X.
Asimismo, destacó la participación de aeronaves y tripulaciones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, entre ellas los KC-135 Stratotanker, que brindaron apoyo crítico de reabastecimiento de combustible en vuelo, y los C-130 Hercules, utilizados por su versatilidad en operaciones logísticas y tácticas.
El País
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Tania Hidalgo
El Comando Sur, además, subrayó que la República Dominicana continúa siendo un socio estratégico clave en estos esfuerzos conjuntos, resaltando su rol en la articulación de respuestas regionales frente a amenazas comunes como los cárteles de la droga y otras redes ilícitas.
“La República Dominicana es un socio vital en los esfuerzos regionales para fortalecer la seguridad en el hemisferio occidental, incluyendo la lucha contra el crimen organizado transnacional y los cárteles de la droga”, manifestó.