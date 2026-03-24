EE.UU. retira aviones de RD tras concluir operación antidrogas en el Caribe

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Comando Sur de Estados Unidos informó sobre la reciente conclusión de operaciones aéreas desarrolladas en la República Dominicana, como parte de los esfuerzos multinacionales para combatir el tráfico ilícito y reforzar la seguridad en el Caribe.

“Un vistazo a las aeronaves y tripulaciones U.S. Air Force que recientemente concluyeron el apoyo a los esfuerzos multinacionales contra el tráfico ilícito y las misiones Department of War en el Caribe, en la República Dominicana, incluyendo Op Southern Spear”, escribió el organismo a través de su cuenta en la red social X.

Asimismo, destacó la participación de aeronaves y tripulaciones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, entre ellas los KC-135 Stratotanker, que brindaron apoyo crítico de reabastecimiento de combustible en vuelo, y los C-130 Hercules, utilizados por su versatilidad en operaciones logísticas y tácticas.

El Comando Sur, además, subrayó que la República Dominicana continúa siendo un socio estratégico clave en estos esfuerzos conjuntos, resaltando su rol en la articulación de respuestas regionales frente a amenazas comunes como los cárteles de la droga y otras redes ilícitas.

“La República Dominicana es un socio vital en los esfuerzos regionales para fortalecer la seguridad en el hemisferio occidental, incluyendo la lucha contra el crimen organizado transnacional y los cárteles de la droga”, manifestó.