Cooperativa La Altagracia celebra su XLIII Asamblea General Ordinaria de Delegados

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Cooperativa La Altagracia celebró su XLIII Asamblea General Ordinaria de Delegados y 73 Asamblea Ordinaria de Socios, el domingo 22 de marzo de 2026, en el salón Maguá del Hotel Gran Almirante en Santiago de los Caballeros; con la dedicatoria: "Excelencia que se vive, servicio que transforma".

Yinette Torres, Gerente General de Cooperativa La Altagracia, presentó la dedicatoria de la Asamblea, resaltando que la excelencia que se vive en Cooperativa La Altagracia se expresa a través del servicio, el cual se convierte en un verdadero agente de transformación: cercano, eficiente y humano. Mientras que Deyaniris Rodríguez, presidente del Consejo de Vigilancia Central, presentó el informe sobre los trabajos de supervisión, fiscalización y control realizados por dicho órgano en la institución.

El Dr. Daniel Enrique Rivera, Senador de esta ciudad de Santiago, pronunció unas palabras resaltando la invaluable labor que realizan las cooperativas y felicitó a Cooperativa La Altagracia por su trabajo tesonero durante estos 73 años.

Además, expresaron sus motivadoras consideraciones: Maritza López, Presidente Administradora del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP); el Dr. Claudio Alberto Rivera, Presidente de la Red Latinoamericana de Cooperativismo –RELCOOP-; Eddy Álvarez, presidente de FECOOPCEN y Ramón Antonio Díaz, Tesorero del Conacoop.

Rafael Narciso Vargas, Presidente de Cooperativa La Altagracia, rindió cuentas sobre los resultados económicos, financieros y sociales de la cooperativa, destacando que en el 2025 se alcanzaron resultados extraordinarios.

Cooperativa La Altagracia alcanzó RD$28,105 millones en activos y una cartera de préstamos de RD$19,249 millones, con una morosidad de solo 0.80%.

Vargas también informó que, para el presente año, se distribuirán excedentes netos de RD$2,359 millones entre los asociados. Se aplicará un 9.25% por cada peso en aportaciones y 21.05% por cada peso pagado de interés en los préstamos, para totalizar un 30.30% de retorno a su patrimonio personal en la cooperativa.

Los programas de responsabilidad social en los ámbitos de salud comunitaria, medio ambiente, educación, emprendimientos, niños, juventud, mujer, fumigación, cooperativa con el barrio, distribución de agua gratis, consultorios médicos, laboratorio clínico y farmacias cooperativas, entre otros, impactaron más de 18,912 personas.

Este evento marcó un hito en la historia de Cooperativa La Altagracia, reafirmando su compromiso con la transparencia, la excelencia y el servicio a sus socios. En la Asamblea estuvieron presentes representantes de distintas cooperativas, federaciones, personalidades del sector cooperativo y empresarial, y autoridades locales y nacionales.