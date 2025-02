Huchi Lora sobre su vinculación a la USAID: Directivos del PLD están detrás de la campaña difamatoria

El veterano periodista Luis Eduardo «Huchi» Lora calificó como una «campaña difamatoria» las publicaciones en redes sociales que lo señalan como uno de los comunicadores que, supuestamente, recibieron miles de dólares de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Según Lora, los “infundios viralizados” en su contra y en contra de Edith Febles, Altagracia Salazar, Marino Zapete y Mariasela Álvarez tienen como base un tuit —o «X»— publicado desde el exterior por un ciudadano dominicano, con la participación activa de algunos directivos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

«Como la campaña difamatoria actual la lanzaron la pasada semana, nos tomamos algunos días para averiguar su procedencia. Hoy tenemos informaciones sobre la participación activa de unos pocos directivos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y, subrayo pocos, porque son pocos, algunos de los cuales tienen expedientes judiciales por grandes desfalcos al Estado. Uno de los usos que le dieron al dinero sustraído al Estado fue adquirir medios electrónicos de comunicación, los cuales están usando para amplificar la imputación del post publicado fuera de nuestro territorio. Compraron medios para defenderse, conscientes de que nunca podrían utilizar medios de comunicación responsables, por eso nadie ha visto esa campaña difamatoria en órganos de prensa responsables y profesionales como el Listín Diario, Diario Libre, Hoy, El Nacional, El Día, Acento, Nuevo Diario, La Información, entre otros. Un medio periodístico serio jamás difunde una información cuya única base es un tuit», manifestó el veterano periodista en un video compartido en su canal de YouTube.

Destacó que no es la primera vez que desde el partido morado, «conducido en dirección contraria al ejemplo de su fundador, el profesor Juan Bosch, lanzan una «campaña injuriosa» en su contra.

Huchi Lora responde a su supuesta vinculación con la USAID

«A los gobiernos del PLD les hemos criticado lo criticable y les hemos reconocido lo reconocible. En esa ocasión, desde el Gobierno y con recursos del Estado, con falacias que nos atribuían ser prohaitianos, procuraban inducir el rechazo de los dominicanos, perversidad que también es ingrediente de la campaña injuriosa. Todos pueden recordar, también, que en ese gobierno difundieron por error un mensaje de la directora del Plan Social de la Presidencia, impartiendo una orden muy clara a su equipo de redes sociales: “Caíganle arriba a Huchi Lora”. Ella fue sincera y lo admitió. Entonces, esta campaña de ahora en redes sociales, donde cualquiera puede decir cualquier cosa impunemente y en medios que constituyen parte del cuerpo de sus delitos, que hablan sin molestarse en presentar ni siquiera una débil evidencia y mucho menos pruebas», pronunció.

Huchi Lora también afirmó que, en sus 58 años de ejercicio periodístico, nunca ha recibido dinero de fuentes ajenas a los medios en los que ha trabajado. Asimismo, aseguró que no ha tenido ninguna relación con la USAID ni conoce a ningún integrante de su personal.

«Primero: Nunca he recibido dinero de fuentes ajenas a los medios en los que he laborado en 58 años de ejercicio. Segundo: Nunca he tenido relación alguna con la USAID y no conozco a ningún integrante de su personal», afirmó.

Finalmente, el productor adelantó que continuará abordando el tema en los próximos días.