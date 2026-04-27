¿Río Palomino en peligro? SOH Conservación advierte sobre extracción no regulada y sus consecuencias

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La organización SOH Conservación advirtió que evidencias recientes apuntan a que el río Palomino, ubicado en la provincia de Barahona, ya presenta señales visibles de alteración como consecuencia de la extracción de materiales, una actividad que asegura podría tener impactos significativos si no se regula adecuadamente.

Jorge Brocca, presidente de la entidad, manifestó que en este afluente del suroeste dominicano se han identificado cambios en su dinámica natural, incluyendo modificaciones en el cauce, zonas de remoción de sedimentos y alteraciones en su morfología.

El especialista aseguró que, debido a la pendiente característica de la zona, la extracción de materiales podría intensificar el arrastre de sedimentos hacia otros sistemas, como el río Yaque del Sur. Este fenómeno tendría repercusiones directas en el suministro de agua y en la actividad agrícola de regiones aguas abajo.

Asimismo, señaló que la intervención sin control podría derivar en una reducción de la cuenca, aumento de la contaminación y un deterioro general del ecosistema, calificando el escenario como un posible “perder-perder” tanto para el medio ambiente como para las comunidades.

Falta de regulación técnica

El especialista enfatizó que la extracción de agregados no es, en sí misma, una actividad negativa. Sin embargo, su ejecución sin el debido respaldo técnico constituye el principal problema. En muchos casos, la actividad se desarrolla sin estudios de impacto ambiental rigurosos que determinen con precisión los niveles de extracción sostenibles.

”Esta debilidad en la planificación tiene implicaciones directas para la población, considerando que los ríos cumplen funciones esenciales como el abastecimiento de agua, la mitigación de inundaciones y el soporte de actividades productivas", dijo.

Llamado a una gestión responsable

Ante este panorama, planteó como única vía el ordenamiento de la actividad extractiva. Esto incluye la realización de estudios ambientales sólidos, una supervisión efectiva por parte del Estado y la participación activa de organizaciones no gubernamentales.

”El objetivo debe ser garantizar que la extracción de materiales responda a criterios de sostenibilidad y no a un proceso de degradación progresiva que comprometa tanto el equilibrio ecológico como la calidad de vida de las comunidades", manifestó.

Región vulnerable y dependencia directa de los ríos

El contexto geográfico del suroeste del país agrava la situación. En provincias como Barahona, las comunidades dependen directamente de los ríos para consumo humano, riego agrícola y diversas actividades económicas. Esta dependencia convierte a estos sistemas en particularmente vulnerables ante cualquier alteración.

La entidad indicó que en el caso específico del río Palomino, su rol como fuente de sustento para poblaciones locales implica que cualquier impacto negativo se traduce de forma inmediata en consecuencias sociales y económicas. A esto se suma una limitada capacidad de supervisión en la región, lo que incrementa el riesgo de prácticas inadecuadas.

Proyección a mediano plazo

Si el ritmo actual de extracción se mantiene, los efectos dejarían de ser una advertencia futura para consolidarse como una problemática estructural. Según las estimaciones, en un período de cinco a diez años podrían registrarse reducciones en la disponibilidad de agua, mayor frecuencia de eventos extremos —como inundaciones o sequías localizadas— y una disminución considerable en la productividad de las comunidades que dependen de estos recursos.

¿Qué es SOH Conservación?

La Sociedad (SOH) Conservación, es una organización sin fines de lucro en República Dominicana enfocada en el medio ambiente.

Es una entidad ambiental fundada por científicos, biólogos y conservacionistas con el objetivo de proteger la biodiversidad de la isla La Hispaniola (República Dominicana y Haití), con énfasis especial en aves y ecosistemas naturales.

Su trabajo se mueve en varias líneas clave que abarcan : conservación ambiental, investigación científica y educación y sensibilización