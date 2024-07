Ivy Queen empodera a las mujeres con su nuevo sencillo: «De luto»

La icónica y poderosa voz del reguetón femenino, Ivy Queen, nuevamente con un tema que promete ser el himno para todas las mujeres: «De Luto». Con su característico estilo y líricas impactantes, Ivy Queen se mantiene fiel a su esencia, empoderando a sus seguidores con cada verso.

«De Luto» es una canción que habla de la fuerza y la determinación de una mujer que decide poner fin a una relación tóxica. Ivy Queen, con su inconfundible energía y autenticidad, transmite un mensaje claro: no hay espacio para el arrepentimiento ni para las lágrimas por alguien que no supo valorar lo que tenía. En el estribillo, Ivy canta: «Y yo me voy ya me voy, no me quedo, ahora si vas a saber lo que es bueno no llega a viejo quien no coge consejo, ya ni el espejo reconoce tu reflejo,» con estos versos, Ivy Queen reafirma su posición como una de las voces más fuertes y respetadas de la música urbana, recordándonos la importancia de la autoestima y el amor propio.

«De Luto» también celebra la libertad y la alegría de vivir sin cargas emocionales, con un ritmo contagioso que invita a todos a levantarse y bailar. La canción no solo es una declaración de independencia, sino también una invitación a disfrutar de la vida y rodearse de personas que realmente aportan positividad.

En una de las estrofas más destacadas, Ivy canta: «Pa que voy a llorar si aquí nadie está de luto, hoy me das pena, pero tú no me duras ni un minuto, yo salgo y ejecuto». Con «De Luto», Ivy Queen demuestra una vez más por qué es la Reina del Reguetón, ofreciendo una canción llena de fuerza y autenticidad que resonará en el corazón de sus fans.

El lanzamiento de «De Luto» ya está disponible en todas las plataformas digitales. No te pierdas la oportunidad de escuchar este nuevo éxito de Ivy Queen y unirte al coro de voces que celebran la libertad y el empoderamiento femenino.

