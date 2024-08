Javier Acosta, el hincha de Millonarios que recibirá la eutanasia

Javier Acosta, un ferviente hincha de Millonarios, anunció hace algunos días a través de su cuenta de Facebook que optará por la eutanasia el viernes 30 de agosto al mediodía, debido a serias complicaciones de salud derivadas de una enfermedad contraída durante un paseo familiar.

En una entrevista con Los 40, la cual fue recogida por Tropicana, Bésame Radio y Radioacktiva, emisoras de Caracol Radio, explicó su decisión y compartió su sentida despedida.

En la entrevista, Javier expresó lo difícil de su situación, pero también su agradecimiento por tener la oportunidad de decidir sobre su muerte de una manera respetuosa. “Es algo duro, pero también le agradezco a la santa muerte por permitirme cómo morir (…) Me voy tranquilo”, afirmó.

Utilizando su experiencia como barra brava durante más de dos décadas, hizo un llamado a respetar la vida y ser tolerantes, instalando a los hinchas de fútbol a no caer en la violencia ni la injusticia.

Javier también se despidió con un mensaje conmovedor para todos aquellos que lo conocen y para quienes siguen su historia en redes sociales. “Hoy se va un barra brava, un hincha, un papá, un hijo, un gran ser humano, un loquillo. Se va con todas las ganas de seguir viviendo (…) Ustedes que se pueden quedar acá, disfruten cada minuto con su familia , disfruten de cada instante con sus amigos, con sus parceros.”

“Es algo duro, pero también le agradezco a la santa muerte por permitirme cómo morir (…) Me voy tranqui (…) Se los voy a decir como un barra brava que hace 22 años decidió llevar este estilo de vida. Yo les puedo decir a todos los hinchas del fútbol que respetemos la vida”, agregó Javier Acosta.

Las palabras de Javier se volvieron virales en redes sociales, generando todo tipo de reacciones. En X y Facebook, los mensajes de apoyo y admiración no se hicieron esperar. Algunos de los comentarios recopilados incluyen frases como “Qué valiente eres, Javi, buen viaje”, “Eres una persona de admirar, Javier, tu hija debe estar muy orgullosa de ti” y “Qué joven tan berraco, que descanse”.

Así mismo, Acosta compartió recientemente su experiencia y reflexiones al atravesar sus últimas horas antes de someterse a un proceso de eutanasia. Durante una emotiva entrevista con el programa “Impresentables” de Los40, Javier no sólo detalló los motivos que lo condujeron a tomar esta decisión, sino también reveló sus creencias sobre la vida después de la muerte, lo que le ha permitido encontrar tranquilidad en un momento. tan delicado.

Desde hace varios años, Javier ha estado luchando contra una enfermedad dolorosa, lo cual lo llevó a considerar la eutanasia como una opción para poner fin al sufrimiento. El hincha de Millonarios logró conmover al público con su historia y su actitud positiva frente a la adversidad, manifestada durante la entrevista.

En la conversación con Los40, Javier expresó su deseo de reencontrarse, después de fallar, con sus abuelas y amigos que ya no están, quienes pertenecían a su grupo de seguidores apasionados del club de fútbol. “Yo soy fiel creyente de que hay vida después de la muerte y sé que me voy a encontrar en el cielo con mis abuelitas y con mis amigos de la barra que en su momento los lloré porque me dolieron en el alma”, comentó.

Según confesó en la entrevista, Javier sueña con obtener respuestas a muchas incógnitas tras la muerte. “Quisiera hablar con mis abuelitas y decirles: ‘¿qué pasó?’… Sueño con saber y descubrir mil cosas”, añadió, demostrando su esperanza y serenidad ante lo inminente.

Además de explorar la espiritualidad y sus creencias, Javier reiteró que tomar la decisión de someterse a la eutanasia fue el resultado de una profunda consideración sobre su calidad de vida y el deseo de no prolongar el dolor innecesario.

El relato de Javier ha tocado los corazones de quienes lo han escuchado, y su valentía para hablar de su situación ha abierto un espacio para la reflexión sobre temas de vida, muerte , y el derecho a una partida digna, especialmente en el contexto de enfermedades. terminales dolorosas.