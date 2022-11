JLO pensó que «iba a morir» cuando se separó de Ben Affleck hace 18 años

Tuvieron que pasar aproximadamente 17 años para que Jennifer López y Ben Affleck retomaran su romance. Los actores estaban enfrentando sus respectivas rupturas amorosas cuando, en medio de la pandemia por covid-19, se pusieron en contacto para saber cómo estaban enfrentando toda la situación sin imaginar que su amor resurgiría de las cenizas y por fin terminaría en boda.

Desde que las estrellas de Hollywood se reencontraron han derrochado miel a donde quiera que van. La situación no cambió después de su enlace matrimonial en julio de 2022, pues se mantienen más cerca que nunca, así lo confirmó la protagonista de Selena (1997) en una entrevista que cedió para Zane Lowe en Apple Music 1.

Sin embargo, recordó el duro camino que recorrieron como pareja para poder estar juntos nuevamente. Y es que en 2004 estuvieron a punto de casarse en una boda de ensueño, pero sus diferencias fueron más fuertes y no encontraron otra opción más que terminar su compromiso. Casi dos décadas después, JLo confesó que en aquel entonces pensó que “iba a morir” por tanto sufrimiento.

Puede leer: Amelia Alcántara: Luego de percance, joven resalta cualidades de la comunicadora

La intérprete de On the floor, Let’s get loud y Waiting for tonight explicó que ese momento fue tan impactante en su vida que la sumergió en una época donde “no se sentía bien” en el ámbito personal, pero desde que decidieron volver a intentarlo está más feliz que nunca.

“Me envió en una espiral durante los siguientes 18 años en los que simplemente no podía hacerlo bien. Pero ahora, 20 años después, tiene un final feliz, tiene el final más ‘nunca sucedería en Hollywood’”, dijo.

Toda esta alegría que ha inundado su vida en los últimos meses la inspiró para crear nuevas canciones que mágicamente coinciden con el vigésimo aniversario de This Is Me Lend, un álbum que lanzó en 2002, cuando recién comenzaba su romance con el intérprete de Batman. Por esa razón, su nueva producción discográfica se llamará This Is Me Now y estará disponible en todas las plataformas musicales a partir del viernes 02 de diciembre.