Joe Biden promete seguridad Trump

El presidente estadounidense, Joe Biden, definió ayer el ataque a tiros contra su rival republicano Donald Trump como un “intento de magnicidio” y prometió seguridad “elevada” para el candidato y la convención republicana.

Biden pidió a los estadounidenses que no hagan especulaciones sobre las motivaciones del supuesto atacante, que fue abatido en un tejado cercano al acto de campaña. “La investigación está en los estadios iniciales. No tenemos ninguna información sobre los motivos del tirador. Sabemos quién es. Urjo a todo el mundo, que, por favor, no hagan especulaciones sobre los motivos y afiliaciones”, indicó el mandatario, que prometió todos los recursos necesarios para la investigación.

“Lo primero que quiero hacer que Trump, como expresidente y nominado del Partido Republicano, reciba un nivel de seguridad elevada”.