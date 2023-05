Joel Embiid y su mensaje a James Harden: «Juega más agresivo»

Después de jugar el mejor juego de playoffs de su carrera al empatar su récord personal con 45 puntos en la victoria del Juego 1 de los Sixers de Filadelfia, James Harden siguió ese desempeño con una decepcionante actuación de 12 puntos y 2/14 de campo en el Juego 2 el miércoles por la noche y otra noche difícil de 16 puntos 3/14 en la derrota del viernes por la noche en el Wells Fargo Center.

Los Celtics de Boston han tomado ventaja en la Semifinales de Conferencia contra Filadelfia (2-1) y Joel Embiid, ganador del MVP de NBA, le dio un mensaje directo a su compañero.

«Quiero decir, solo hablas con él y sigues diciéndole que siga disparando. Sé agresivo. No puede llegar demasiado alto, no puede bajar demasiado. Algunas noches vas a hacer muchas otras canastas, muchas difíciles, y algunas noches no las vas a hacer. Así que se trata de encontrar otras formas de impactar el juego», exclamó Embiid al final del juego.

El tiro combinado de 5 de 28 en esos dos juegos es la peor producción de Harden en ese lapso de su carrera.

El entrenador de los Sixers, Doc Rivers, dijo repetidamente que Filadelfia necesita jugar con más fuerza. Creía que el equipo tenía carriles de conducción para atacar, pero no pudo aprovecharlos. En varias ocasiones, Harden hizo incursiones en la pintura, pero parecía indeciso y pasó, lo que a menudo condujo a pérdidas de balón.

Harden cometió cinco de las 11 pérdidas de balón de Filadelfia que llevaron a una ventaja de medio tiempo de 57-50 para los Celtics que nunca renunciarían.

Finalmente, Embiid dijo que todo se reduce a que los Sixers simplemente jueguen mejor a partir del domingo por la tarde en el Juego 4 si quieren mantenerse vivos en esta serie.