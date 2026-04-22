Hallan muerta a una niña de un año en Los Girasoles I, Distrito Nacional

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La Policía Nacional informó que investiga de manera activa y prioritaria el trágico fallecimiento de una niña de un año de edad, ocurrido en el sector Girasoles I del Distrito Nacional.

La menor, identificada como Ruth Angélica Mota Martínez, fue encontrada sin vida en circunstancias que están siendo debidamente esclarecidas por nuestros equipos especializados de investigación.

La institución del orden indicó que este hecho conmueve profundamente a toda la institución y la sociedad, por lo que se están agotando todos los recursos necesarios para establecer responsabilidades y llevar justicia a este caso.

Oportunamente, la Policía Nacional ofrecerá mayores detalles, conforme avance el proceso investigativo.