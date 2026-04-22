Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El País

Tragedia

Hallan muerta a una niña de un año en Los Girasoles I, Distrito Nacional

La Policía Nacional y Ministerio Público profundiza investigaciones sobre fallecimiento niña

cinta-amarilla-policia-policial-muerto-cadaver

cinta-amarilla-policia-policial-muerto-cadaver

Hoy .
Publicado por
Hoy

Creado:

Actualizado:

La Policía Nacional informó que investiga de manera activa y prioritaria el trágico fallecimiento de una niña de un año de edad, ocurrido en el sector Girasoles I del Distrito Nacional.

La menor, identificada como Ruth Angélica Mota Martínez, fue encontrada sin vida en circunstancias que están siendo debidamente esclarecidas por nuestros equipos especializados de investigación.

La institución del orden indicó que este hecho conmueve profundamente a toda la institución y la sociedad, por lo que se están agotando todos los recursos necesarios para establecer responsabilidades y llevar justicia a este caso.

Oportunamente, la Policía Nacional ofrecerá mayores detalles, conforme avance el proceso investigativo.

Sobre el autor
Hoy .

Hoy

tracking