Las armas más letales creadas por el ser humano y su impacto

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

A lo largo de la historia, la humanidad ha desarrollado armas capaces de cambiar el rumbo de guerras y redefinir el equilibrio mundial. Desde las armas químicas de la Primera Guerra Mundial hasta las bombas nucleares de la Segunda, cada innovación bélica ha dejado una huella profunda en la memoria colectiva.

Fat Man y Little Boy

El 6 y el 9 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó las bombas atómicas Little Boy (sobre Hiroshima) y Fat Man (sobre Nagasaki). Estas armas, basadas en la fisión nuclear, provocaron la muerte inmediata de más de 100,000 personas y dejaron secuelas de radiación que afectaron a generaciones enteras.

Nagasaki en 1945

Su impacto fue triple: militar, al forzar la rendición de Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial; y geopolítico, al inaugurar la era nuclear y la carrera armamentista entre potencias, así como el mas cruel de todos, el de extermino.

Armas químicas y biológicas

Químicas: El cloro y el gas mostaza usados en Ypres (1915) demostraron la capacidad de la ciencia para infligir sufrimiento masivo. Provocaron asfixia, quemaduras y daños permanentes.

Biológicas: Patógenos como el ántrax o la viruela han sido considerados armas de destrucción masiva, capaces de generar epidemias incontrolables.

Armas convencionales modernas

AK-47: El fusil más difundido del mundo, símbolo de conflictos en África, Asia y América Latina. Su bajo costo y resistencia lo convirtieron en un arma de uso masivo.

MOAB (Massive Ordnance Air Blast): La bomba convencional más potente, diseñada para devastar áreas extensas y generar un efecto psicológico de terror.