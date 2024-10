José Dantés sobre expulsión de Amarante Baret: «Tuvo la oportunidad de hablar, pero se quedaba callado»

El secretario jurídico del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Dantés, aclaró la postura del organismo respecto a la reciente expulsión del dirigente político Carlos Amarante Baret.

Según Dantés, Baret tuvo numerosas oportunidades de expresar sus inconformidades dentro del Comité Político, el organismo adecuado para plantear diferencias, pero optó por no hacerlo.

«Cualquier tipo de criterio u opinión que quiera dar, debe darlo a conocer o plantearlo en su organismo, entonces su organismo es el Comité Político ahí él nunca hizo ningún planteamiento», señaló. .

Asimismo, destacó que expresar preocupaciones o disconformidades fuera de los organismos del partido constituye una violación de los métodos de trabajo, lo que puede llevar a sanciones disciplinarias como la más reciente.

El secretario jurídico también mencionó la sorpresa que causó el hecho de que Baret, una figura histórica dentro del PLD, no respetara los procedimientos internos, eligiendo en cambio manifestarse públicamente mediante ruedas de prensa y declaraciones en redes sociales.

«Creo que hubo varios tweets con varias declaraciones en el que él, por ser un dirigente histórico de nuestro partido, realmente causa extrañeza que alguien con esa trayectoria pues no haya, en este caso respetara los métodos internos«, añadió.

«Era algo que podía haberse discutido internamente, dentro de nuestro Comité Político», lamentó Dantés.

Procedimiento de expulsión

En cuanto al proceso que llevó a la expulsión de Amarante Baret, Dantés explicó que se llevó a cabo una investigación conforme a los estatutos y reglamentos del PLD.

Según dicha investigación, las acciones de Baret, que incluían la creación de un grupo alterno dentro del partido con el objetivo de formar una nueva agrupación política, fueron consideradas una violación grave a la unidad del PLD.

«Cuando usted lee el ese documento que se preparó, la resolución claramente dice que ellos tienen pruebas de que él estaba en un proceso de conformar un grupo aparte para un partido político, y que estaba buscando dirigentes dentro de nuestro partido para formar parte de ese grupo», puntualizó.

Además, la resolución señaló que Baret fue citado para presentar su defensa en una fecha específica, a la cual no asistió ni solicitó un cambio de fecha o la designación de un defensor.

«La misma resolución dice que él fue citado para una fecha a una hora x, y no fue, no acudió a esa cita para poderse, en este caso, pues presentar los argumentos a su defensa«, explicó.

«Hasta donde tengo conocimiento, se le citó debidamente, pero no respondió. No se trata solo de no acudir, sino también de no informar que no podría asistir ni sugerir una nueva fecha. El debido proceso se respetó», afirmó Dantés, quien, aunque no es miembro del tribunal, confía en que la investigación y la resolución fueron fundamentadas.

