Julio Iglesias rompe el silencio sobre su estado de salud y su futuro en la música

El cantante español Julio Iglesias ha salido al paso de los rumores que apuntaban a un deterioro en su estado de salud y a una posible retirada de los escenarios.

En una entrevista concedida a la revista ¡HOLA!, el artista aclaró que se encuentra bien y que sigue disfrutando de su vida en Bahamas.

«Me han matado mil veces, me han retirado unas veinte mil, me han enfermado otras tantas… Esta es la historia de siempre», expresó con humor el intérprete de ‘Me olvidé de vivir’.

Las especulaciones sobre su estado físico surgieron después de que su amigo, el periodista Carlos Herrera, comentara en la radio que el artista enfrentaba problemas de salud.

Ante esto, Julio Iglesias aseguró que las palabras de Herrera fueron malinterpretadas y explicó que la única afección importante que ha tenido fue un osteoblastoma, un tumor benigno en la espalda, del cual fue operado hace más de seis décadas.

«Yo a Carlos le quiero muchísimo y no le culpo de nada. Nuestra amistad es estupenda… Pero sí tengo que matizar sus palabras«, señaló el artista, aclarando que su cirugía ocurrió en 1963 y que, tras su recuperación, pudo retomar su vida con normalidad. “Hace 62 años se formó en mi espalda un tumor benigno, llamado osteoblastoma, que afectó a mi sistema nervioso dorsal y a mis piernas. De esa tumoración fui operado en 1963 y un año y medio después ya estaba totalmente recuperado y estudiando tranquilamente y feliz en Cambridge (Inglaterra)”.

Sobre los rumores de su retiro, Julio Iglesias dejó claro que no tiene planes de abandonar la música. «De retirada, nada», afirmó de manera contundente.

Finalmente, Julio Iglesias expresó que disfruta de su estilo de vida en Bahamas, donde pasa tiempo con su esposa.

“A la gente le encanta hablar, y a mí me encanta que hablen, porque quiere decir que se acuerdan de mí. Yo he elegido esta vida. Convivo a las mil maravillas con soledad. Es mi compañera. Pero es una compañera elegida, no impuesta, a la que te acostumbras y con la que cada día soy más feliz” dijo a ¡HOLA!

Y para despejar cualquier duda sobre su estado físico, Julio Iglesias cerró con unas declaraciones que refleja su vitalidad: “Estoy feliz aquí en Bahamas con mi mujer y acabo de nadar en la piscina como un pez al que le persigue un tiburón”.

