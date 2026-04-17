El "Proyecto Hail Mary" de Ryan Gosling bate récords de taquilla

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El reciente estreno de Ryan Gosling, Project Hail Mary, está causando sensación en taquilla, consolidándose entre las mejores películas de ciencia ficción. La cinta ha superado a varios títulos icónicos, como Interstellar, en recaudación nacional y ahora aspira a igualar la recaudación de Gravity en Estados Unidos.

Recientemente, logró una hazaña notable al superar a toda la franquicia Terminator en recaudación mundial, reforzando así su posición en el competitivo panorama de la ciencia ficción.

El éxito de la película se ve potenciado por su mayor proyección en salas IMAX, lo que le ha permitido maximizar su alcance de público. En su cuarto miércoles, Project Hail Mary recaudó 1,95 millones de dólares en Estados Unidos, lo que representa solo un ligero descenso del 36,4% con respecto a la semana anterior, a pesar de la fuerte competencia y la pérdida de algunas salas.

Ha mantenido consistentemente el segundo puesto en la taquilla nacional, acumulando un impresionante total de 262,7 millones de dólares.

En un logro histórico para Amazon MGM Studios, Project Hail Mary se ha convertido en la primera película del estudio en superar los 500 millones de dólares a nivel mundial. Según Box Office Mojo, la película ha generado más de 255,1 millones de dólares en los mercados internacionales, alcanzando un total mundial de 517,8 millones de dólares.

Los analistas prevén que la película superará los 600 millones de dólares en su recorrido global, consolidando aún más su legado en taquilla.