La reconocida cantante Karol G sorprendió este jueves a sus fans en Londres al presentar un adelanto de su nueva canción «Si antes te hubiera conocido».

En un emocionante mensaje compartido en sus redes sociales, la artista expresó su entusiasmo y gratitud, destacando varios aspectos que hicieron de esta experiencia algo inolvidable.

«¡Ayer canté un pedacito de mi nueva canción «Si antes te hubiera conocido» aquí en Londres y no sé qué me encantó más!», escribió Karol G.

«La energía de la gente, poder bailarla por fin públicamente después de estarla bailando solo con mis amigos, o la bandera de la República Dominicana que se ve en el fondo», expresó.

Karol G aprovechó la ocasión para rendir homenaje a la República Dominicana, un país que, según ella, le ha brindado mucho apoyo y inspiración a lo largo de su carrera.

«RD es un país al que le debo mucho… parte de ‘Mañana Será Bonito’ lo trabajé allá. Cuando necesito desconectarme del mundo y conectarme conmigo misma, también voy», compartió la cantante. «Su cultura, su música, sus colores, la hospitalidad, la energía… todo se siente muy auténtico y especial ahí. Su gente me ha abrazado de una forma que me llena el corazón y me inspira todo el tiempo», manifestó.

La colombiana también anunció con gran entusiasmo que la canción y su video oficial, grabado en la República Dominicana, se estrenan hoy.

«Hoy sale esta canción, hoy sale el video que también grabé allá y que representa el sabor no solo de un país, sino de nuestra comunidad latina por el mundo entero… alegre, feliz, guapachosa, contagiosa!!! No puedo esperar a que se la bailen también 🌴🇩🇴🇨🇴♥️ HOY!!!», concluyó Karol G.

Con este nuevo lanzamiento, Karol G no solo continúa consolidando su carrera internacional, sino que también resalta y celebra la riqueza cultural de la comunidad latina.

