En el marco del próximo estreno de su película “Lee”, la actriz habló sobre una de las secuencias más emblemáticas en la historia del cine.

Kate Winslet ha compartido un dato muy particular sobre la famosa escena de Titanic donde Jack y Rose tienen su emotiva despedida. Durante una sesión de preguntas y respuestas en una proyección anticipada de su próxima película Lee en la ciudad de Nueva York, la actriz compartió que el agua en la que se filmó la escena no era tan profunda como parecía en pantalla.

Lo cierto es que, mientras la audiencia veía a un Jack Dawson (interpretado por Leonardo DiCaprio) sosteniéndose de un pedazo de puerta para evitar caer a las profundidades del océano, el actor estaba simplemente en cunclillas.

Esta icónica escena ha sido objeto de debate durante años. Los fanáticos han discutido si el personaje de Leonardo DiCaprio podría haber cabido en aquel pedazo de puerta junto a Rose Dewitt Bukater, interpretada por Winslet, después del hundimiento del barco. La actriz de 48 años, comentó que DiCaprio, de 49 años, probablemente sufre de Trastorno por estrés postraumático al ser preguntado tantas veces sobre este momento que quedó profundamente grabado en la cultura popular.

La actriz compartió que tenía que pedir permiso para ir al baño mientras filmaba la icónica secuencia con Leonardo DiCaprio, lo que resultaba bastante incómodo (20th Century Studios/Paramount Pictures)

Winslet también recordó que el tanque de agua donde se filmó la escena era bastante incómodo. “Para romper la burbuja, el agua estaba a la altura de la cintura en ese momento”, dijo la actriz. “Así que en primer lugar, yo estaba regularmente como, ‘¿Puedo ir a hacer pis?”, añadió.

“Y entonces me levanto, me bajo de la puerta, camino hasta el borde del tanque, a unos 6 metros de distancia y literalmente tengo que estirar la pierna y subir y volver a subirme a la puerta. Es terrible”, bromeó Kate, mencionando que el director James Cameron podría llamarla por revelar estos detalles.

Leonardo DiCaprio y Kate Winslet han seguido siendo amigos a lo largo de los años luego del éxito que tuvieron en «Titanic» (Aaron Poole / ©A.M.P.A.S.)

Como la actriz comenta, el tanque tenía unos 6 metros de largo, por lo que era relativamente pequeño como para simular el mar abierto ¿Cómo lograron que este efecto? Así lo explica Winslet:

“En realidad, lo sorprendente de los bordes del tanque era que se trataba de un tanque infinito. Así que el agua corría constantemente y se oía el sonido constante del agua”.

Kate Winslet se sometió a un reemplazo de testosterona

Entre otras novedades de Kate Winslet compartió recientemente detalles sobre cómo ha manejado su libido a medida que ha envejecido. Durante un episodio del podcast How to Fail with Elizabeth Day, la actriz reveló que su deseo sexual experimentó un notable aumento tras someterse a una terapia de reemplazo de testosterona.

En un podcast, Winslet discutió su experiencia con la terapia de reemplazo de testosterona y su impacto positivo (REUTERS/Mario Anzuoni)

Winslet, que ha tenido una carrera llena de éxitos en el cine y televisión, respondió a una pregunta de una oyente sobre cómo reavivar su deseo sexual con su pareja de larga data. La actriz aprovechó la oportunidad para ofrecer consejos y hablar sobre su propio recorrido de salud. “A veces, las mujeres experimentan una caída en la libido debido a problemas con la tiroides o con los niveles de testosterona”, explicó Kate.

La ganadora del Oscar destacó que muchas personas desconocen que las mujeres también tienen testosterona en su cuerpo y que, al agotarse, es necesario reemplazarla. “Una vez que se acaba, hay que reemplazarla, y eso es algo que se puede hacer para volver a sentirse sexy”, afirmó Winslet.

Winslet explicó que muchas mujeres desconocen la importancia de la testosterona en sus cuerpos y cómo su agotamiento puede afectar el deseo sexual (REUTERS/Mina Kim)

Además, Winslet sugirió a la oyente que se hiciera un chequeo de los niveles de tiroides y testosterona, ya que estos factores podrían estar influyendo en cómo se siente respecto a su vida sexual. “No es tu culpa, nuestros cuerpos son extraños y se comportan de maneras extrañas, especialmente a medida que envejecemos”, añadió.

La actriz también aconsejó a la oyente que fuera indulgente consigo misma mientras navegaba por esta situación. Winslet enfatizó la importancia de entender que los cambios hormonales pueden tener un impacto significativo en el deseo sexual y que es crucial abordar estos problemas con un enfoque comprensivo y proactivo.