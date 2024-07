La causa detrás de la muerte de Jesse Jane, ícono del cine para adultos

En enero de este año, los cuerpos de la actriz porno y su pareja fueron encontrados sin vida en su hogar de Oklahoma, Estados Unidos

Un informe de autopsia revelado recientemente ha esclarecido la causa de muerte de Jesse Jane, de 43 años. La reconocida estrella del cine para adultos, cuyo verdadero nombre era Cindy Howell, falleció el pasado 24 de enero debido a una sobredosis de cocaína y fentanilo, según documentos obtenidos por el diario local The Oklahoman.

La pareja de la actriz, Brett Hasenmueller, de 33 años, también fue encontrado sin vida en la escena. Los cuerpos fueron descubiertos por la policía en su residencia de Oklahoma luego de que el empleador de Hasenmueller solicitara un control de asistencia social.

En un primer momento, las autoridades investigaron las muertes bajo la hipótesis de sobredosis, lo cual fue confirmado por recientes análisis toxicológicos. El reporte de la autopsia también indica que el cuerpo de Jane mostraba signos avanzados de descomposición, reflejo del tiempo transcurrido desde el fallecimiento hasta el hallazgo.

Jesse Jane trabajó inicialmente como modelo para cadenas de tiendas como 5-7-9 y David’s Bridal antes de obtener un puesto en la cadena de restaurantes Hooters, donde llamó la atención al formar parte de un anuncio publicitario. Dentro de la empresa fue ascendiendo hasta convertirse en coordinadora regional de capacitación, y abandonó su puesto para dedicarse de manera completa al modelaje de trajes de baño para Hawaiian Tropic.

Comenzó su trayectoria en el cine para adultos en 2002, cuando firmó un contrato exclusivo con Digital Playground. Rápidamente se convirtió en una de las principales estrellas de la compañía y protagonizó muchos de sus proyectos más importantes, entre ellos la reconocida película Pirates, así como su secuela Pirates and Pirates II: Stagnetti’s Revenge.

Según TMZ, la producción del primer filme tuvo un costo estimado de USD 1 millones de dólares, mientras que el segundo rondó los USD 8 millones de dólares, siendo considerada la franquicia más cara en la industria pornográfica hasta la fecha. Este nivel de exposición catapultó su carrera, llevándola a aparecer en portadas de revistas como FHM, Maxim y Front.

“Ella era una actriz en una época en la que las películas para adultos se veían en todo el mundo y las promociones eran masivas. Se aseguró de darlo todo, no solo en la actuación, sino también en la promoción”, explicó el publicista Brian Gross a The New York Times.

En 2014, culminó su relación con el estudio antes de pasar a la productora Jules Jordan Video. Su retiro oficial llegó en 2017, aunque a partir de entonces realizó apariciones esporádicas en la industria.

Más allá de su carrera en el cine para adultos, Jesse Jane intentó incursionar en la actuación convencional. Participó en proyectos como Guardianes de la bahía: boda en Hawaiiy Starsky and Hutch, así como en series populares de televisión, incluyendo Entouragede HBO, y Family Business de Showtime.

En una conversación con la revista GQ, la intérprete repasó su carrera y dijo: “Entré en el porno justo en el momento perfecto, cuando las estrellas porno importaban, eran grandes y glamorosas. Entrabas en una habitación y hacías girar cabezas. Todo el mundo sabía quién eras porque en realidad tenían que comprar tu producto o DVD, todo. El porno era muy travieso, pero todo el mundo lo veía”.

También fue entrevistada para el documental de la CNBC Porn: Business of Pleasure, donde defendió su profesión aludiendo: “Es un trabajo. Y tienes que tratarlo como un trabajo. Soy madre. Tengo una familia. Ya sabes, compré una casa. Es la forma de pagar tus facturas. Y hay mucho más que implica eso que simplemente tener sexo en las películas”.

Además, otras apariciones de Jane en la pantalla chica incluyen de Night Callsen Playboy TV y El club de las chicas malasde Oxygen Network.

